Dagen zonder vlees? Begin eens met een dag per week

Hoe bewuster we worden van wat we eten of drinken, hoe beter. Daarom juich ik initiatieven als Tournée Minérale en Dagen zonder Vlees toe. Het zijn laagdrempelige projecten die veel mensen op de been brengen. Nog belangrijker is het om op termijn een goede balans te vinden. Ik ben geen voorstander van het ontzeggen van lekker eten. Geniet van vlees als je het graag eet, maar kies voor minder én kwaliteitsvol vlees. Een goede gewoonte die ik wekelijks toepas, is een vegetarische dag. Met z’n allen minder vlees eten is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor het milieu.