“Ontrouw hoeft geen eindpunt te zijn, maar het wordt nooit meer hoe het was"

Hoe trouw bent u? Dacht u al eens aan seks met een ander? Of bleef het niet bij denken? Is porno kijken ook overspel? En: werd u zelf al eens geconfronteerd met ontrouw? U mag er ons binnenkort alles over vertellen. Want na ons grote orgasme-onderzoek van vorig jaar, peilen Het Nieuwsblad Magazine en Charlie weer naar het relationele leven van de Vlaming. In afwachting: een dubbelgesprek met twee experten ter zake. Relatiebemiddelaar Rika Ponnet en seksuoloog Alexander Witpas over het belang en de uitdagingen van de moderne monogame relatie.