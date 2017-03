“Hij zit met zijn hand in haar broek?! Het is uit. Zullen we naar de mannen gaan?”

Blijven de partners geloven in een goede afloop of zal de twijfel over hun relatie verder toeslaan? Woensdag was het tijd voor nieuwe kampvuurbeelden in ‘Temptation Island’. Vooral Niels had te vrezen voor de reactie van zijn - nog even - vriendin Rosanna.

De komst van de nieuwe vrijgezellen en de wilde feestjes hebben hun sporen achtergelaten. Parastoo en Niels waren de blikvangers in het mannenkamp, met een uitgetrokken slipje als bizar hoogtepunt. “Ze vindt mij echt leuk”, gelooft Niels rotsvast. “Ik vind hem echt naïef, hij denkt dat ik hem echt leuk vind”, krijgen we meteen daarna van Parastoo te horen. Ook de vrouwen genoten van hun avond. Lize kon er zelfs haar teleurstelling in Jefferson even door vergeten. En intussen lijkt er ook iets moois te bloeien tussen Karim en Lisa.

Pure porno

Iedereen bereidt zich voor op een heftig kampvuur. “Dit wordt echt miserie voor Niels. Hoe zijn vriendin gaat reageren; ik wil echt niet in zijn plaats zijn”, voorspelt Jefferson. “Dit is geen temptation, maar pure pornografie.” Hij krijgt als eerste beelden te zien van zijn vriendin Lize. Ze babbelt met Ken over de teleurstelling in haar vriend. Nadien volgt nog een filmpje waarin singer-songwriter Ken een serenade brengt voor Lize. “Het maakt me zo kwaad. Ze is gewoon echt dom”, reageert Jefferson. “Hoe kan ze zo dom zijn?”

Foto: VIJF

Als Lize te zien krijgt dat Jefferson in de douche ingezeept wordt door een verleidster, vindt ze het maar raar. “Vreemd dat hij zijn eigen handen niet meer kan gebruiken”, zegt ze. “Er zijn veel visjes in de zee, maar een visje als ik zal hij niet vinden. Ik doe alles, alles voor hem. Ik ben als zijn moeder.”

Dan is het de beurt aan Merijn. De beelden die hij van Lisa te zien krijgt, zijn allesbehalve spannend. “Ik ben heel relaxed”, zegt Merijn na afloop. Ook als hij daarop een “iets te close” beeld ziet van Lisa en een vrijgezel, blijft hij redelijk kalm. “Ik vind het niet fijn, maar een kink is er niet.”

Foto: Vijf

Ook Lisa is overtuigd van haar sterke relatie met Merijn. En gelijk heeft ze: veel verder dan wat geklungel op waterski’s gaan de beelden niet. Daarna krijgt ze nog een filmpje van Merijn te zien. Hij vertelt in de camera dat hij erg inzit met zijn vriendin en vreest dat zij hem te hard gaat missen. Lisa is opgelucht.

Foto: Vijf

Herbert is zeker dat zijn Jolien niets fout zou doen. Als hij haar intiem met een vrouw ziet dansen, vindt hij het enkel jammer dat de andere mannen haar zo te zien krijgen. Toch bekent hij dat hij bang is voor de beelden die Jolien te zien zal krijgen.

Foto: Vijf

De beelden die Jolien te zien krijgt, zijn inderdaad wat erger. Herbert - “soms heb ik gewoon zin om eens dom te doen met haar” - is erg close met Saartje en Jolien denkt dat er gevoelens in het spel zijn. “Hij doet te lief. Hij vraagt zelfs of het wederzijds is”, verduidelijkt ze. Op de vraag wat ze zou doen als Herbert voor haar zou staan, is het antwoord duidelijk: “Hem slaan.”

Niels was na het vorige kampvuur behoorlijk aangeslagen van wat hij te zien kreeg. “Ik weet zeker dat zijn relatie met Roosje niet uit deze Temptation zal komen”, hoort hij een vrijgezel zeggen. Niels’ gezicht spreekt boekdelen. “Het is gewoon een arrogante klootzak”, reageert hij. En ook hij vreest voor wat zijn vrouwelijke wederhelft te zien zal krijgen. “Ik ga een stapje terugdoen. Ik voel me echt kut omdat ik misschien wat te ver ben gegaan. Mijn beelden zijn misschien wel erger dan haar, ik ga me herpakken.”

Foto: Vijf

Wat Rosanna daarop te zien krijgt, is andere koek. Het begint nog braaf met een knuffel tussen Niels en Parastoo, maar dan volgt een tweede filmpje dat dateert van de avond voordien. Daarin trekt Niels Parastoos slipje uit en zijn de twee zo close, dat hun erotische gedans weinig aan de verbeelding overlaat. “Niet normaal, wat hij doet. Mijn respect is verbroken. Ik ben er klaar mee”, reageert Rosanna in geschokt. “Ik gedraag me echt en dan doet dit echt pijn. Ik gooi hem weg. Ik heb ook wel een leuke jongen hier in huis.”

Foto: Vijf

“Ze gaat nog lesbisch worden”

Ze houdt zich eerst nog sterk, maar bij het naar de wagen wandelen stort Rosanna in. “We hadden godverdomme een toekomst met elkaar”, huilt ze. “Dan zit ‘ie gewoon met zijn hand in de broek van een meisje dat hij niet eens kent.” Ze neemt al snel een drastische beslissing. “Het is uit. Ik ben single. Zullen we naar de mannen gaan?”

Intussen gaat ook Jolien door het lint. “Ik wil hem helemaal de tering in slaan!” roept ze, verwijzend naar Herberts avances bij Saartje.

Ook bij Herbert, in het mannenkamp, slaat de vrees toe. “Ze gaat nog lesbisch worden”, denkt hij van Jolien.

Volgens Jefferson is er geen vuiltje aan de lucht. “Ik zie onze fout echt niet. We zijn ons gewoon aan het gedragen zoals mannen dat doen.”

Foto: Vijf

Niels is opvallend stil in de wagen. “Als ik één minuut zou krijgen, zou ik haar zeggen dat het gewoon wel goed komt en dat ik van haar houd. Maar dat kan niet”, laat hij weten.

Alex denkt al aan trouwen

Eenmaal terug in de villa, laat Rosanna zich gaan bij vrijgezel Alex. “Geef me een knuffel, hij is vreemdgegaan.” Lisa huilt mee, op de schouder van Karim. Beide heren grijpen hun kans en proberen de dames in hun meest kwetsbare moment voor zich te winnen. “Ik heb altijd gezegd: als ik een meisje vind als jou, trouw ik ermee. Maar ze zijn er gewoon niet”, probeert Alex bij Rosanna.

Foto: Vijf

Als de mannen terugkeren naar de villa, is vooral Parastoo benieuwd naar de gemoedstoestand van Niels. Ze is zichtbaar teleurgesteld als hij haar antwoordt dat de beelden erg goed meevielen.

Jefferson vindt dan weer een luisterend oor bij Natasja...

Of de emoties bekoeld zijn na een nachtje slapen, zien we volgende week in een nieuwe aflevering waarin, zo maakt de preview ons duidelijk, alweer traantjes vloeien.