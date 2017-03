Geen Italiaanse koersen meer op Sporza: geen Strade Bianche, geen Milaan-Sanremo...

Geen Strade Bianche, geen Tirreno-Adriatico, geen Milaan-Sanremo, geen Giro, geen Ronde van Lombardije... Tenzij er in laatste instantie nog een oplossing gevonden wordt, komen er dit jaar geen Italiaanse wielerwedstrijden op Sporza, enkel nog op Eurosport.

Komende zaterdag is de Strade Bianche, vorig jaar na een spectaculaire wedstrijd gewonnen door Fabian Cancellara, dus enkel te zien op Eurosport en niet op de vertrouwde VRT. “Een financiële kwestie”, zegt Luc Van Langenhove, ex-wielercommentator en manager van Sporza. “Sinds Discovery Eurosport heeft overgenomen, wil het zich absoluut profileren als wielerzender. Zodat ze ook meer budgetten vrijmaken voor de rechten van wielerwedstrijden.”

De rechten van de Italiaanse koersen zijn in handen van het internationale sportmarketingbureau IMG. Dat heeft in totaal een zestigtal wedstrijden in portefeuille, gaande van de Ronde van Utah tot die van Abu Dhabi. “Wedstrijden waarin wij sowieso niet geïnteresseerd zijn. Maar Eurosport neemt die er probleemloos bij”, zegt Van Langenhove. “Ook dat is een verschil: iemand die alles neemt of iemand die maar vijf koersen wil. Als verkoper is de keuze dan snel gemaakt.”

“Het is zeer jammer, maar anderzijds hebben we met alle Vlaamse klassiekers en de Tour nog altijd de ruggengraat van het wielrennen in onze portefeuille”, gaat Van Langenhove verder. “Plus de rest van ASO: Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl, Parijs-Roubaix, Parijs-Nice. En de Ronde van België, én het BK, én het WK... Er is geen enkele reden tot paniek.”

