Belgische voetbalvrouwen worden prof tijdens EK

De Red Flames, de speelsters van onze nationale vrouwenvoetbalploeg, zullen zonder extrasportieve zorgen naar het EK in Nederland kunnen toeleven. Tussen juni - de start van de voorbereiding - en augustus - het einde van het EK - krijgen ze een vaste vergoeding. Goed nieuws voor speelsters en begeleiders die hun engagement bij de Flames combineren met studies of een andere job waarbij ze anders onbetaald verlof moeten nemen.

“Zij denken ook na over hoe ze op het eind van de maand hun lening kunnen afbetalen”, vertelt bondscoach Ives Serneels. “Ik heb de federatie gevraagd dat alles voor de Cyprus Cup (deze week, nvdr) in orde zou zijn, zodat we ons nadien voluit op het sportieve kunnen storten.”

Dat is dus gelukt. Ook de premies staan vast. Waar de Flames vroeger een wedstrijdpremie van 200 euro mochten verwachten, zouden ze bij een overwinning op het EK een veel hoger bedrag mogen innen. Hoeveel die premie exact bedraagt, is niet geweten, maar feit is wel dat de premies normaal verdubbeld worden als de kwartfinales bereikt worden.