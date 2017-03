In de Nederlandse KNVB Beker heeft Vitesse zich ten koste van Sparta geplaatst voor de finale. De club uit Arnhem was in Rotterdam met 1-2 beter dan de club van Ryan Sanusi (volledige wedstrijd) en Loris Brogno (bank). Lewis Baker (13. en 73.) zette Vitesse op een comfortabele 0-2 voorsprong. Na een owngoal van Guram Kashia (74.) koesterde Sparta nog hoop, maar de bezoekers hielden stand. In de finale neemt Vitesse het op tegen de winnaar van het duel tussen AZ en tweedeklasser Cambuur.