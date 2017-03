Facebook rolt tools voor zelfmoordpreventie uit

Facebook gaat extra tools voor zelfmoordpreventie installeren op de socialenetwerksite. Het bedrijf zal die onder meer integreren in de streamingdienst Facebook Live en start in de Verenigde Staten een test met artificiële intelligentie om donkere gedachten in Facebookberichten te herkennen.

“Facebook bevindt zich in een unieke positie - via vriendschappen op de site - om te helpen een persoon in nood in contact te brengen met mensen die hen kunnen steunen”, zegt het bedrijf, dat samenwerkt met verschillende gezondheidsorganisaties. In ons land verwijst Facebook naar het Centrum Ter Preventie Van Zelfdoding, dat de website www.zelfmoord1813.be en de hulplijn 1813 uitbaat.

Het was al mogelijk om een post te melden bij Facebook. “We hebben wereldwijd teams die 24/7 meldingen bekijken en de ernstigste eerst behandelen. We geven mensen met suïcidale gedachten een aantal opties. We stellen hen bijvoorbeeld voor om contact op te nemen met een vriend en bieden zelfs een voorgeschreven tekst aan om gemakkelijker een gesprek aan te knopen. We suggereren ook om een hulplijn te bellen en geven tips en bronnen die kunnen helpen.”

Nu zal Facebook die preventietools voor berichten ook integreren in Facebook Live. Met die dienst kunnen gebruikers live video uitzenden. Wie zo’n video aan het bekijken is, zal onder meer de mogelijkheid krijgen om rechtstreeks contact te hebben met de persoon die uitzendt, en zal de video aan Facebook kunnen melden. “We zullen ook middelen ter beschikking stellen die kunnen dienen bij het helpen van hun vriend”, stelt Facebook.

AI

Facebook gaat ook artificiële intelligentie inschakelen, in samenwerking met preventie-experts. Het bedrijf test een rapporteringsproces dat patronen gebruikt die in eerdere berichten over zelfdoding werden herkend. De optie om een bericht te melden wegens “zelfdoding of zelfverminking” zal prominenter in beeld verschijnen bij berichten die daarover kunnen gaan. Via artificiële intelligentie hoopt Facebook ook berichten over donkere gedachten te detecteren zonder dat iemand op Facebook ze al gemeld heeft.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.