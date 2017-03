Politie zet vliegtuigspotters in om luchthaven te bewaken tegen terroristen

De federale politie roept de hulp in van vliegtuigspotters om de luchthaven van Zaventem mee te bewaken. Dagelijks verzamelen er tientallen spotters rond de terreinen van de luchthaven, goed voor zo’n 1.245 hectare. Om dat enorme gebied mee in de gaten te houden, hebben leden van de Luchtvaartpolitie de voorbije weken actief spotters aangesproken.

“We zijn gestart met contacten te leggen en ons ­project Information Network Airport (INA) voor te stellen”, bevestigt de Luchtvaartpolitie. “Het idee achter INA luidt: if you see something, say something. Als je verdachte zaken, personen of voertuigen ziet, meld het ons. Het is een oproep tot waakzaamheid. Veiligheid is een zaak van iedereen.”

Het valt de politie trouwens op dat landgenoten sinds de aanslagen in Parijs, Zaventem en Brussel gemakkelijker meewerken en verdachte ­zaken melden. Ons land telt inmiddels ook al 919 Buurt Informatie Netwerken (BIN), of ruim 200 meer dan in 2015.