De rechter is het al gewend: ‘t is weer een vent

Zeg niet te gauw, ’t is weer een vrouw. Niet alleen de bekende bumperstickers zeggen dat, het wordt door nieuwe cijfers ook officieel bevestigd. Een bestuurder die wordt betrapt op rijden onder invloed van alcohol of op een inbreuk met het ­rijbewijs, is meer dan acht op de tien keer een man. Als drugs in het spel zijn, gaat het zelfs om 94 procent.

En of ze het in de rechtszaal ­ondervindt, politierechter Kathleen Stinckens. Net deze week worden in de Leuvense politierechtbank vier themazittingen georganiseerd over rijden onder invloed. “Ik heb het tijdens mijn voorbereiding nog maar eens gemerkt. De overgrote meerderheid van wie moet voorkomen, is man.”

Ze zijn opmerkelijk hoog, de cijfers die Kamerlid Sabien ­Lahaye-Battheu (Open VLD) te weten kwam door een parlementaire vraag te stellen aan minister van Binnenlandse ­Zaken Jan Jambon (N-VA). Bij 83 procent van de overtredingen wegens rijden onder invloed van alcohol zat een man achter het stuur, net als bij 84 procent van de inbreuken met een rijbewijs (zoals achter het stuur kruipen ondanks een rijverbod of rijden zonder rij­bewijs). Bij bestuurders die werden betrapt op rijden onder invloed van drugs, ging het zelfs om 94 procent.

“Mannen zijn nu eenmaal grotere verkeersovertreders dan vrouwen”, zegt Stef Willems van het BIVV, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. “Of het nu gaat over het gebruik van verdovende middelen, een gsm, het niet dragen van de gordel of om te snel ­rijden: mannen zijn sneller geneigd zichzelf te overschatten en machogedrag te vertonen.”

Cijfers uit twee recente mobiliteitsbarometers van de VAB liegen er niet om. Waar iets meer dan de helft (53 procent) van de vrouwen nog nooit een snelheidsboete kreeg, geldt dit voor slechts een kwart (27 procent) van de mannen. En van alle bestuurders die na een veroor­deling voor vluchtmisdrijf verplicht op cursus moeten, is amper één op de acht een vrouw.

Gevangenis

“Vrouwen doen minder kilometers dan mannen, maar ­bovenal zijn ze voorzichtiger in het verkeer”, zegt ook verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. “Zeker jongere mannen willen niet gauw onderdoen voor ­elkaar. Ouderen zijn er dan weer vaker van overtuigd dat ze zelfs met dat glaasje te veel op nog steeds zeer goede bestuurders zijn.”

Het is dus een kwestie van preventiecampagnes bij te sturen en daarbij gerichter mannen aan te spreken, zou je dan denken. Maar volgens Stef Willems van het BIVV zal dat weinig opleveren. “De kloof tussen mannelijke en vrouwelijke overtreders is zeer moeilijk te verkleinen. Het is nu eenmaal zo dat meer mannen dan vrouwen de wet overtreden. Kijk naar de ­gevangenissen. Daar zitten ook meer mannelijke dan vrouwelijke gedetineerden.”