Hoe het toeval deze jonge Vlaming een handje toesteekt om zijn jongensdroom te verwezenlijken

De ene zijn jongensdroom is om op de maan te wandelen, de ander wil schitteren in Hollywood. Rodrigo Vissers (26) uit het Antwerpse Hove heeft een geheel ander, bijzonder levensdoel: een tien minuten lang gesprek met zijn absolute idool Lionel Messi. Een aartsmoeilijk voornemen. Maar amper twee maanden na de start van zijn queeste, die hij toepasselijk ‘Missie Messi’ doopte, komt zijn jongensdroom al héél dichtbij. Met dank aan een onverwachte ontmoeting met topvoetballer Lucas Biglia.

“Al mijn hele leven lang ben ik gepassioneerd door voetbal”, vertelt Rodrigo. Zijn mama is afkomstig uit Argentinië en hij woonde als kleine jongen ook anderhalf jaar in het Zuid-Amerikaanse land. Nu nog gaat hij er regelmatig op vakantie. Geen wonder dat FC Barcelona-speler Lionel Messi een van Rodrigo’s grote voorbeelden is.

“Ik ben altijd al gecharmeerd geweest door hem”, zegt Rodrigo. “In Argentinië wordt hij echt aanbeden als een god en dat intrigeerde me. Ik heb er bijvoorbeeld het WK 2010 gevolgd, waar Argentinië de finale verloor. Het hele land stond stil, rond alle televisietoestellen stonden kaarsjes, Mariabeelden en beeltenissen van hem. Achteraf was de teleurstelling uiteraard enorm.”

Rodrigo is van beroep acteur en wilde al langer een creatief project op poten zetten rond voetbal. De keuze voor zijn idool was snel gemaakt. Voor het einde van het jaar wilt hij Messi even in levenden lijve kunnen spreken. Elke dag zet hij een humoristisch filmpje op zijn Facebookpagina over zijn speciale missie. Rodrigo vroeg en kreeg daarvoor al de steun van Het Nieuwsblad’ en sportzender Eleven Sports. “Als we hem ergens kunnen bijstaan zullen we dat doen”, aldus onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle. “Hij moet vooral verder doen met wat hij bezig is, want dat is al erg indrukwekkend.”

Naar Parijs

“Ik ben in januari helemaal van nul begonnen”, vertelt Rodrigo. “Zo heb ik met de klantendienst van FC Barcelona getelefoneerd, maar die konden me logischerwijs niet dichter bij Messi brengen.” Daarna pleegde hij een telefoontje naar Jean-Marie Pfaff, keeperslegende van Bayern München die zijn weg naar Argentijnse wereldvedetten zoals Diego Maradona kent. Of hij misschien tips had? Spijtig genoeg was ’El Sympatico’ niet thuis.

“Een drietal weken geleden werd dan de Gouden Schoen uitgereikt en omdat de opnames in Lint plaatsvonden, niet ver van mijn deur, heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en daar een aantal prominente figuren uit het Belgische voetbal om hulp gevraagd. Onder meer Aad De Mos was zeer enthousiast en met winnaar José Izquierdo heb ik een zotte babbel gehad. Het heeft me wel geen stap dichter bij Messi gebracht.”

Vorige week keerde dan toch het geluk voor Rodrigo. Via een Waalse supportersclub van FC Barcelona kwam hij te weten in welk Parijs hotel de Blaugrana zouden logeren voor hun Champions League-match tegen PSG. “Ik heb niet getwijfeld en ben op een trein naar de Franse hoofdstad gesprongen”, vertelt Rodrigo.

“Ik stond er te wachten met een kunstwerk dat Peter Devolder speciaal had gemaakt. Niet zo lang geleden werd er immers een standbeeld van Messi vernield. Misschien heb ik me tactisch niet zo goed opgesteld, want ik heb hem slechts enkele seconden kunnen zien. Volgens mij heeft hij mij en mijn kunstwerk wel opgemerkt, maar een gesprek zat er spijtig genoeg niet in.”

Daar is Lucas!

Opgeven staat echter niet in het woordenboek van Rodrigo. Vorige week trok hij naar Barcelona om het nog maar eens te proberen. Het bleef echter bij een unieke belevenis in Camp Nou.

Lichtjes teleurgesteld keerde Rodrigo terug naar de luchthaven om naar huis te vertrekken. “Ik liep door de gangen van El Prat, toen ik plots iemand hoorde zeggen: ‘Hey, is dat Lucas Biglia niet?’ Ik keerde me vol ongeloof om, maar zag hem meteen staan. Hij stond aan een winkeltje te wachten tot zijn vrouw gedaan had met shoppen. Ik stapte meteen op hem af.”

De voormalige vedette van RSC Anderlecht en ploegmaat van Messi bij de Argentijnse nationale ploeg, keek eventjes verrast op, maar bleek meteen bereid een babbeltje te slaan. “Ik spreek Spaans met een Argentijnse tongval en dat viel hem natuurlijk meteen op. Toen ik hem vertelde dat ik een goede vriend was van Beerschot-Wilrijk-voetballer Hernan Losada, een ex-ploegmakker van Biglia, was het ijs hélemaal gebroken. Ik vertelde Lucas over mijn project en dat vond hij een schitterend idee. Op het einde van het gesprek gaf hij me zelfs z’n gsm-nummer. ‘Bel met Hernan en zeg hem dat we samen eens een hapje gaan eten’, zei hij. Het was écht surreëel.”

‘Kom iets eten in Rome’

Eenmaal thuis, belde hij Hernan op met het goede nieuws. “Hij liet een romantisch weekendje in Parijs gedeeltelijk schieten en trok met mij vorig weekend naar Rome, waar Lucas tegenwoordig speelt. We woonden samen met Lucas de wedstrijd tussen Lazio en Udinese bij. Achteraf zijn we samen met zijn familie naar een restaurant geweest in de Italiaanse hoofdstad. “Een gewéldige ervaring. Wat een supersympathieke gast.”

Lucas Biglia (links) en Lionel Messi bij de nationale ploeg. Foto: EPA

Aan het einde van de avond had Lucas Biglia nog een verrassing voor Rodrigo in petto. “Hij heeft me uitgenodigd om einde maart naar Argentinië af te reizen voor een WK-kwalificatiewedstrijd. Eén dag is voorbehouden aan de pers en daarna is er traditioneel een reünie van alle spelers mét hun familie. Lucas heeft me beloofd dat hij zijn best zal doen om me naar binnen te loodsen. Daarna zal hij aan Messi vragen of hij mij wil ontmoeten.”

Zenuwachtig is Rodrigo niet. “Nóg niet. Want eenmaal ik in Argentinië zal zijn, denk ik wel dat m’n handjes gaan zweten. Maar goed, je mag het vel van de beer nog niet verkopen, voor hij geschoten is. Het is nog niet in kannen en kruiken, maar nu ben ik er écht wel heel dichtbij. Ongelooflijk eigenlijk, hoe klein de wereld soms kan zijn.”