Chinese coach van Witsel verrast: “Fellaini heb ik afgewezen, met Lukaku valt te praten”

Dries Mertens stond deze winter heel dicht bij een transfer naar Tianjin Quanjian, de Chinese club van Axel Witsel. Dat zegt Fabio Cannavaro (43), Napolitaan van geboorte en trainer van Quanjian. Ook Romelu Lukaku genoot belangstelling van Cannavaro, terwijl Marouane Fellaini hem werd aangeboden. Mogelijk komt het deze zomer tot een transfer van nog één of twee Rode Duivels.

Alleen is maar alleen. Axel Witsel (28) had stilletjes gehoopt dat hij niet de enige Belg zou zijn die dit weekend aan de aftrap staat van het nieuwe seizoen in de Chinese Super League. En het heeft ook niet veel gescheeld of er was een tweede Belg bijgekomen. Dries Mertens (29) stond dicht bij een overgang naar Tianjin Quanjian, de club van Witsel. Het was coach Fabio Cannavaro die op de komst van de Mertens had aangedrongen. “Ik heb gepraat met Dries Mertens, ja”, zegt Fabio Cannavaro in een exclusief gesprek dat zaterdag in ons voetbalmagazine Fan verschijnt. “Maar toen ik met hem aan het spreken was, begon hij ineens veel te scoren. Daarom is het bij praten gebleven.”

Vorige dinsdag sloot de transferperiode in China. Maar in de zomer gaat ze weer open en de kans is reëel dat er dan één of twee Belgen alsnog de stap naar het Oosten zetten.

“Fellaini geweigerd, met Lukaku valt te praten”

“Er zijn fantastische spelers in jullie nationale ploeg die interessant kunnen zijn voor China”, zegt Fabio Cannavaro. “Radja Nainggolan (28, nvdr.) was interessant omdat hij een Aziatisch paspoort kan hebben. Ondertussen is de wet veranderd en kan je nog maar drie buitenlanders opstellen. Voor de rest denk ik aan spelers van 28 à 29 jaar. Marouane Fellaini (29, nvdr.) werd me aangeboden, maar ik heb zijn makelaar gezegd dat ik op zoek was naar een ander profiel.”

De gewezen Italiaanse wereldkampioen heeft met Witsel al zijn centrale middenvelder en is op zoek naar een diepe spits. Hij had zijn oog laten vallen op Romelu Lukaku die nog steeds niet heeft bijgetekend bij Everton. Maar Lukaku zelf vindt het nog te vroeg om naar China te trekken.

“Met Lukaku valt te praten”, zegt Cannavaro. “Maar het probleem is Everton. Dat wil hem niet zomaar laten gaan. Het feit dat Lukaku jonger is (23, nvdr.), is het probleem niet. Sommige mensen denken dat een speler als hij niet naar hier kan komen. Maar Lukaku kan perfect naar China komen. Kijk naar Oscar. Die is 25 en ruilde Chelsea voor Shanghai SIPG. Waarom? Omdat voetbal voetbal is in de hele wereld. Elke speler wil bij een club spelen die wint. In China wordt Guangzhou elk jaar kampioen. Dat is best een hoog niveau.”

