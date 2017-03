CLUBNIEUWS. AA Gent gebruikt zelfde speeltje als Arsenal en PSG, Anderlecht moet ex-speler 30.000 euro

Zaterdag staat de (volledige) voorlaatste speeldag van de reguliere competitie op het programma. Zonder (Europees) midweekvoetbal krijgen alle clubs de tijd om de geblesseerden op te lappen. Een overzicht.

Vanhaezebrouck gebruikt zelfde analysesoftware als Arsenal en PSG



AA GENT Opvallend tafereel op de Gentse perstribune vorige zondag. Net als tijdens de voorbije thuiswedstrijden waren twee medewerkers van STATS, een Frans bedrijf gespecialiseerd in het capteren en rapporteren van voetbaldata, druk in de weer om met drie camera's de prestaties van de Gentse spelers gedetailleerd in kaart te brengen. De camera's registreren bijzonder nauwkeurig de passes, loopacties, duels en alle andere data die voor de Gentse technische staf interessant kunnen zijn.



In het buitenland is STATS al zeer bekend, zo werkt de Franse Ligue 1 samen met de firma, maar ook topclubs zoals PSG en Arsenal doen beroep op hun diensten. Ook in België is STATS al aan de slag bij Anderlecht en Standard.(ssg)



Losada krijgt nog ruim 30.000 euro van Anderlecht



ANDERLECHT Hernan Losada heeft van het Hof van Beroep in Brussel gelijk gekregen in zijn rechtszaak tegen Anderlecht. De 34-jarige Argentijn, tegenwoordig bij Beerschot Wilrijk, had bij zijn verkoop door Anderlecht aan Beerschot AC in 2011 recht op 15 procent van de transfersom die 500.000 euro bedroeg, te betalen in twee schijven. Anderlecht beweerde dat het de tweede 250.000 euro van het intussen failliete Beerschot AC nooit had ontvangen en wilde daarom de contractueel vastgelegde 37.500 euro niet aan Losada betalen. Uiteindelijk bleek dat Anderlecht wel 200.000 euro had ontvangen, waardoor ­Lo­sada recht had op 30.000 euro extra. Dat bedrag, plus de gerechtskosten, werd intussen aan Hernan Lo­sada overgemaakt. (lvdw)



El Ghanassy traint weer mee

KV OOSTENDE El Ghanassy sloot opnieuw op training aan nadat hij dinsdag afwezig was wegens een blauwe teennagel. Vandendriessche had last van zijn lies. Van der Heyden hervat vandaag. Van de Wiele is nog afwezig wegens een scheurtje in de hamstrings. Oostende verloor een oefenduel tegen Roeselare met 0-2. Vanderhaeghe wou vooral spelers die ritme misten, aan het werk zien: Proto, Antunes, Bos- saerts, Pedersen, Jali, Akpala, Canesin, Toma-sevic en Özkan. De twee andere basisspelers waren beloften Bataille en D’haese, die ook de winterstage meegemaakt hadden. Akpala (eerste helft) en Bossaerts (tweede helft) waren aanvoerder. (rpo)

STANDARD Weinig nieuws in verband met de ziekenboeg bij Standard. Iederee, nam gisteren deel aan de training, behalve Orlando Sa (foto), die met een voetblessure sukkelt, en Dieumerci Ndongala, die zich individueel blijft voorbereiden op zijn terugkeer in de spelersgroep. (bfa)

KRC GENK Naast de langdurig geblesseerden Karelis en Vanzeir moest gisteren enkel Trossard de groepstraining laten schieten. De vleugelspeler sukkelt met overbelastingsverschijnselen aan het bovenbeen. Hij is licht onzeker voor zaterdag. Nastic haakte voortijdig af wegens last aan de linkerhamstring. Ook Buffel maakte de training niet helemaal vol. De naweeën van 75 minuten op het kunstgras van Stayen. Zijn aantreden tegen Brugge komt niet in het gedrang. De Geschillencommissie legt Genk een boete op van 2.500 euro voor het vuurpijlincident van 10 februari in Sint-Truiden. De commissie volgt dus de vordering van het bondsparket. (rco)

ZULTE WAREGEM Lepoint test vandaag met de groep of hij geen reactie ondervindt aan de enkelblessure, die hij opliep tegen STVV. Maandag en dinsdag trainde hij individueel. Derijck (knie) hoopt vandaag de loopoefeningen te hervatten. De spelers waren gisteren vrij. De beloften slaagden er niet in hun vierde zege op rij te boeken. Ze verloren met 1-2 van Charleroi en daardoor laat Essevee de leidersplaats in Play-off 2 liggen. Bovendien keken Zaïdi en De Roover tegen rood aan. Di Vita kon de score voor de bezoekers openen vanop de stip. Benamar maakte gelijk, maar na zes minuten in de tweede helft kopte Zaj-kov de 1-2 binnen na een vrije trap. (jcs)

WAASLAND-BEVEREN Niels De Schutter (lies, foto) en Francois Marquet (rug) trainden nog niet mee met de groep, maar verschijnen vandaag normaal gezien weer op het oefenveld. Julian Michel traint intussen gewoon voluit mee met de groep en komt daardoor opnieuw in aanmerking voor een plaatsje in de wedstrijdselectie. (whb)