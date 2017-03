“Accountants PwC zullen nooit meer op Oscars werken”

De twee accountants die op de Oscars werkten voor PricewaterhouseCoopers, het auditkantoor dat al 83 jaar verantwoordelijk is voor het tellen van de stemmen, zullen nooit meer werken tijdens de ceremonie. Dat heeft de Academy of Motion Picture Arts and Sciences gemeld. De twee zijn verantwoordelijk voor het afroepen van de foute winnaar voor beste film, de belangrijkste Oscar van de avond.