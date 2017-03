Bosuil in amper twee uur tijd volledig uitverkocht voor finale tegen Roeselare

De wedstrijd Antwerp-Roeselare van komende zondag is volledig uitverkocht. VAnnacht om 12u ging de losse verkoop van start, na een voorrangsperiode voor abonnees. Om 2u12 waren alle tickets voor de heenronde van de finale in 1B al de deur uit.

De Antwerpse fans zijn overigens misnoegd over het aantal plaatsjes in de terugwedstrijd in Roeselare. Er zijn amper 760 tickets beschikbaar voor de bezoekers, terwijl twee weken geleden nog dubbel zo veel Antwerpse fans binnen mochten voor een competitiematch.

De terugwedstrijd in Roeselare wordt overigens niet vervroegd. Daar was even sprake van, maar de wedstrijd vindt nog steeds plaats op zaterdag 11 maart om 20u.