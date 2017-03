Wie zich haast, kan nog duizenden euro’s besparen op huidige woonlening

De signalen zijn er al: het ziet ernaar uit dat de hypothecaire rentes de hoogte in zullen gaan, zo meldt Spaargids.be. Maar wie zich haast, kan nog snel duizenden euro’s besparen op zijn of haar huidige woonlening.

“Je hangt niet noodzakelijk voor altijd vast aan je woonkrediet. Als je nog een betere rentevoet kan afdingen, kan je eventueel herfinancieren: je gaat een nieuwe financiering aan waarmee je de oude lening aflost”, staat te lezen op Spaargids.be, waar je een simulatie kan doen om te zien of zo’n herfinanciering interessant is voor jou.

Wie wil nagaan of hij nog geld kan besparen door een herfinanciering, wacht daar best niet te lang mee. “Weliswaar is ook tijdens de eerste maanden van dit jaar de rente laag gebleven, stilaan dreigen de rentes toch weer omhoog te gaan”, luidt het. Onder meer Marc Dillen, directeur-generaal van de Confederatie Bouw, waarschuwde daar al voor. “De rente op langlopende overheidsobligaties is aan het stijgen sinds oktober”, zei hij in Het Laatste Nieuws. “Dat is meestal een voorbode van een stijging van de hypothecaire rente.”

Overstappen naar andere bank?

Er zijn uiteraard altijd minder kosten verbonden aan een herfinanciering bij je huidige bank. In de meeste gevallen betaal je dan een wederbeleggingsvergoeding van drie maanden intrest (van de oude lening) en nog eens ongeveer 300 euro dossierkosten.

Om een lening aan te gaan bij een andere bank, moet je opnieuw langs bij de notaris om de oude hypotheek stop te zetten en een nieuwe te openen. Dan moet je bovenop de andere kosten ook nog eens registratiekosten, aktekosten en erelonen van de notaris betalen. “Omdat banken uiteraard ook weten dat de drempel hoog is om de overstap te maken, zal je huidige bank vaak minder interessante tarieven aanbieden.”

Twee concrete voorbeelden:

1. Je kocht in 2011 een woning waarvoor je 200.000 euro leende tegen een vaste rentevoet van 3 procent, over een looptijd van 20 jaar. Zes jaar geleden was 3 procent interessant, maar door de gedaalde rentevoeten maak je intussen onder dezelfde voorwaarden al kans op 1,7 procent. Uit een simulatie blijkt dat een herfinanciering bij een andere bank 6.443 euro zou kosten. Door de lagere rente zou je in totaal echter 14.420 euro minder intresten moeten betalen.

Ofwel een voordeel van zo’n 8.000 euro.

2. Je kocht in 2015 een woning waarvoor je 200.000 euro leende tegen een vaste rentevoet van 2,1 procent, over een looptijd van 20 jaar. Een herfinanciering bij een andere bank zou je 6.855 euro kosten en door de lagere rente zou je “maar” 6.038 euro minder aan intresten moeten betalen.

Ofwel een nadeel van zo’n 800 euro. (In dit geval kan je wel nog een lagere rente vragen bij je eigen bank, al is jouw bankier niet verplicht om daarop in te gaan.)