Man (31) overleeft botsing met wagen én aanrijding door trein

Torhout - Een Torhoutse bestuurder botste dinsdagavond tegen een verlichtingspaal, pleegde vluchtmisdrijf en werd wat verderop door een trein gegrepen. Hij raakte daarbij gewond. De man had gedronken en is zijn rijbewijs vijftien dagen kwijt.

Een 31-jarige Torhoutenaar raakte dinsdagavond gewond toen hij door een trein gegrepen werd in zijn vlucht voor de politie. De man belandde in het ziekenhuis én speelde zijn rijbewijs kwijt.

B.D. veroorzaakte omstreeks 20.30 uur een ongeval in de Brildam in Torhout. Hij week van de rijbaan af en botste daarbij met een verlichtingspaal en een distributiekast. Hij raakte niet gewond. Maar na het ongeval stapte de man uit zijn wagen en zette het op een lopen. Hij vluchtte weg langs de treinsporen. Ter hoogte van de Puttebezemstraat werd hij echter gegrepen door een trein.

Een ploeg van de lokale politie trof hem even later aan de rotonde met de R34 en de Keibergstraat aan. De man was bebloed en gewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht ter verzorging. Daar legde hij een positieve ademtest af en verloor hij zijn rijbewijs voor vijftien dagen.

De trein die hem raakte, kwam uiteindelijk tot stilstand. Een dertigtal passagiers moest worden geëvacueerd.