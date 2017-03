Twintigjarige vrouw beschuldigd van pedofilie: “Ze zette tienermeisje aan tot seksuele daden”

Een twintigjarige vrouw is deze week voor de rechtbank van de Engelse stad Gloucester verschenen op verdenking van pedofilie. Bijna twee jaar geleden zou ze een dertienjarig meisje gedwongen hebben om zich uit te kleden voor haar.

Volgens de rechtbank gebeurden de feiten tussen november 2014 en november 2015. In die periode zou Sian Donnachie (20) een tienermeisje meermaals gedwongen hebben om zich uit te kleden in haar bijzijn. De beschuldigde gaf ook toe dat ze haar had aangezet tot seksuele daden.

Verder werden tussen juni 2013 en juli 2015 meer dan twintig ongepaste en pornografische beelden van kinderen gevonden in haar bezit.

De jonge vrouw is voorlopig vrij op borg en zal later haar straf te horen krijgen. “Dit is een verontrustende zaak”, zei rechter Jamie Tabor. “Het is belangrijk om goed het verschil te zoeken tussen werkelijkheid en fantasie. Deze zaak moet aangepakt worden met de nodige ernst en gevoeligheid.”