Trendy in een leren jasje? “Oersaai”, volgens dit mode-icoon

Anne Wintour, de Britse hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue én stijlicoon, heeft het niet voor leren jasjes. Vooral niet als ze beige zijn. Dat zegt ze in een kort filmpje van Vogue, waarin ze de trends van de Milanese modeweek overloopt.

“Er zijn tegenwoordig zoveel materialen. We hebben mode nodig die ons emotioneel maakt en ons doet dromen, niet nog meer van die saaie beige leren jasjes”, klinkt het. Over één ontwerper is ze ronduit lovend: Alessandro Michele, creatief directeur bij het Italiaanse modehuis Gucci. “Hij zoekt altijd de grenzen op en probeert ons iets anders te tonen. Hij doet zijn best om mensen te inspireren.

Wintour voegde eraan toe dat de modebewuste jonge vrouwen van vandaag het niet hebben voor ontwerpers die mode tonen voor één type meisjes. “Het heeft geen zin om alle vrouwen op dezelfde manier te portretteren. Het is niet wie ze willen zijn.” Op dat vlak is ze vol lof over Dolce & Gabbana, dat modellen met verschillende maten en vormen op de catwalk stuurde. Ze noemt de show één groot feest.