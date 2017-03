Dit is TP Mazembe, de nieuwe club van Anthony Vanden Borre

Anthony Vanden Borre kondigde vandaag aan dat hij bij het Congolese Tout Puissant Mazembe gaat voetballen. Dat is een van de bekendste voetbalclubs in Afrika. De club speelt in Lubumbashi, op enkele kilometers van Likasi, de geboorte plaats van VdB. Moïse Katumbi is de steenrijke eigenaar van de club, en is daarnaast ook kandidaat om president Kabila op te volgen.

“Je kent TP Mazembe misschien niet, maar het is de club van mijn dromen,” zei Anthony Vanden Borre donderdag op een persconferentie. Tijd om de Congolese club iets beter te leren kennen.

Steenrijke eigenaar

De steenrijke zakenman Moïse Katumbi Chapwe is de eigenaar van Tout Puissant Mazembe. Hij wordt door The Economist beschreven als “waarschijnlijk de machtigste man in Congo na president Joseph Kabila”. In 2015 werd hij verkozen tot “Afrikaan van het Jaar” door Jeune Afrique. Hij is ook kandidaat om Kabila op te volgen als president.

Foto: REUTERS

Sinds 1997 is Katumbi eigenaar van TP Mazembe en sindsdien heeft de club een mooie reputatie opgebouwd. Dankzij zijn 33 miljoen euro kon de club haar thuisbasis Stade Frederic Kabissa Maliba inruilen voor het veel modernere Stade TP Mazembe in de stadswijk Kamalono. De spelers van TP Mazembe zouden de best betaalde spelers in Afrika zijn.

In 2012 opende Katumbi ook voetbalacademie als sociaal project, om jonge Congolezen training te geven. De academie was meteen een succes: in 2015 waren al meer dan 2000 mannen ingeschreven.

Katumbi is ook lid van de strategische commissie van de FIFA en zit in het organiserend comité van de Afrika Cup. Daarnaast neemt hij ook de marketing van de Afrika Cup voor zijn rekening.

Het stadion van TP Mazembe Foto: AFP

Indrukwekkende reputatie

Sinds de steenrijke zakenman Moïse Katumbi de club overnam in 1997, heeft TP Mazembe een indrukwekkende reputatie opgebouwd. Het won al vijf keer de Afrikaanse Champions League: 1967, 1968n 2009, 2010 en 2015. TP Mazembe is ook de huidige winnaar van de CAF Confederation Cup. In 2010 speelde het de finale van het WK voor clubs, maar verloor toen met 3-0 van Internazionale.

In Congo zelf behaalde Mazembe maar liefst 15 keer de nationale titel, het won 5 keer de beker van Congo en 3 keer de supercup.

TP Mazembe wint de CAF Confederations Cup in 2016 Foto: AFP

Bekende spelers

Jonathan Bolingi Foto: Photo News

Sinds eind januari heeft Standard de Liège drie spelers van TP Mazembe in zijn rangen. Standard huurde zowel Jonathan Bolingi, Christian Luyindama Nekadio als Merveille Bokadi tot het einde van het seizoen, met optie tot aankoop.

Daarnaast zijn Mbokani en Mbenza (allebei ex-Anderlecht) en huidig Genk-spits Samatta de bekendste ex-spelers van de club.

Sinds twee weken is Thierry Froger de coach van TP Mazembe. De 53-jarige Fransman kwam over van de Franse derdeklasser US Crétil.

Lubumbashi

Anthony Vanden Borre werd geboren in het Congolese Likasi, nadat zijn vader Emile naar Congo was verhuisd. Likasi ligt op een uur rijden van Lubumbashi, waar TP Mazembe gevestigd is. Deze overstap is dus ook een soort eerbetoon aan zijn Congolese moeder die tien jaar geleden overleed.

Lubumbashi is met een oppervlakte van 747 m² de tweede grootste stad van de Democratische Republiek Congo. De stad ligt in het zuidoosten van Congo, in de provincie Katanga, waar clubeigenaar Moïse Katumbi tot 2015 gouverneur was. De streek staat bekend om zijn enorme rijkdom in mineralen.

Foto: Lubumbashi

