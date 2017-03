Vrouw (24) “levend gecremeerd nadat ziekenhuis haar had doodverklaard”

Een 24-jarige Indiase vrouw is onlangs levend gecremeerd nadat de artsen haar in het ziekenhuis per ongeluk doodverklaard hadden. Dat is althans wat haar familie beweert.

Volgens de artsen in het Sharda ziekenhuis in de Indiase stad Greater Noida was de 24-jarige Rachna Sisodia er gestorven aan een longontsteking. Na haar overlijden kwam haar echtgenoot Devesh Chaudhary (23) haar lichaam ophalen om het samen met enkele vrienden naar een lokale crematieplaats te brengen.

De crematie begon enkele uren later, maar werd snel weer stopgezet. Iemand geloofde dat de jonge vrouw nog ademde en sleurde haar van de brandstapel. Maar een teken van leven gaf Rachna niet meer.

Levend verbrand

Om de precieze doodsoorzaak na te gaan, werd een autopsie uitgevoerd. Daarbij werden verkoolde deeltjes gevonden in haar luchtpijp en longen, zo zegt de politie. Dat betekent dat de vrouw wel degelijk nog leefde toen ze verbrand werd.

Indian wife burned alive after hospital 'mistakenly declares her dead' https://t.co/Blpy1ppKQQ — Rishi K Ghimire® (@rishig444) 2 maart 2017

Haar echtgenoot zegt echter dat zijn schoonfamilie het hele crematieverhaal verzonnen heeft om hem in de val te lokken. En ook de artsen van het ziekenhuis blijven overtuigd dat Rachna daar al overleden was. De dokter die de autopsie uitvoerde zegt op zijn beurt dat hij niet kan bevestigen dat het lichaam dat hij onderzocht dat van Rachna was. Het was namelijk te ernstig verbrand.

Een familielid van de jonge vrouw heeft intussen wel klacht ingediend tegen de echtgenoot en tien anderen voor de moord op zijn nichtje Rachna. De politie neemt de beschuldigingen heel serieus, maar bevestigt dat de mannen onvindbaar zijn.

Een DNA-test moet binnenkort de waarheid onthullen. Onderzocht de arts tijdens de autopsie een ander lichaam zodat de familie haar verhaal kon aansterken? Of heeft Devesh zijn vriendin levend verbrand?