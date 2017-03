Een kijkje in de nieuwe ‘Beast’: de wagen die president Trump zelfs kan beschermen tegen bommen en chemische aanvallen

‘The Beast’ is het verstevigde fort op vier wielen dat de Amerikaanse president ten alle tijde veilig moet houden. Foto: isopix

Donald Trump krijgt binnenkort een nieuwe versie van ‘The Beast’, de limousine die de Amerikaanse president ten alle tijde veilig moet houden. Zelfs in het geval van een bom of een chemische aanval.

‘Cadillac One’ of ‘The Beast’. De wagen die de Amerikaanse president veilig moet houden, heeft meerdere bijnamen. Donald Trump zelf spreekt over zijn “persoonlijke limousineservice”. Op dit moment wordt hij nog rondgereden in de wagens van zijn voorganger Barack Obama, maar binnenkort krijgt Trump een nieuwere versie van het verstevigde fort op vier wielen.

Omdat de president vaak moet reizen, gaat het niet om één wagen: in totaal worden er 12 ‘Beasts’ gemaakt. Wij namen al een kijkje “binnenin” en zetten wat nieuwigheden op een rijtje:

(je kan de foto vergroten door erop te klikken)