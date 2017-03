Roeselare hoopt op promotie “met dank aan de Chinezen”

Het geloof bij de Great Old om naar de eerste klasse te stijgen, is groot. Maar dat is ook zo bij de tegenstanders in Roeselare. De West-Vlamingen willen zich niet naar de slachtbank laten leiden in de finalewedstrijden van 1B en voelen zich gesteund door hun Chinese investeerders.

Vorig seizoen stond Roeselare nog op de rand van het amateurvoetbal, maar nu speelt de West-Vlaamse club de finalewedstrijden voor promotie tegen Antwerp, een succes dat te danken is aan Chinese investeerders. “Anders had ik deze ploeg nooit kunnen samenstellen”, zegt Johan Plancke, CEO van KSV Roeselare en ook ex-spelersmakelaar en - horecabaas. “Dat is de harde realiteit in ons voetbal.”

Na zeven seizoenen in tweede staat ook Roeselare te springen om terug van de eerste klasse te proeven. “Je weet nooit hoelang het duurt voor de trein naar 1A weer passeert”, vat Plancke het filosofisch op.