“Hoe heb ik dát gedaan?” Doelman onder de indruk van eigen (geniale) redding

Peter Jeffries kon zijn eigen ogen niet geloven na het herbekijken van zijn eigen indrukwekkende save. “Hoe heb ik dát gedaan?” vroeg hij zich luidop af op Twitter. Jeffries is in het dagelijkse leven stellingbouwer, maar is in zijn vrije tijd ook doelman bij Consett AFC. Zijn schitterende save van afgelopen dinsdag gaat viraal.