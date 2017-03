Britse en Truiense fans houden samen protestmars tegen Roland Duchâtelet

Hasselt - Zaterdagavond houden Britse voetbalfans van Charlton Athletic en misnoegde supporters van STVV een protestmars tegen Roland Duchâtelet, eigenaar van beide voetbalclubs. Volgens de fans heeft Duchâtelet geen sportieve, maar enkel commerciële bedoelingen met de clubs.

Om kwart voor zes verzamelen beide groepen zaterdag op de Veemarkt in Sint-Truiden, om van daaruit in een protestmars naar het Truiense voetbalstadion Stayen te wandelen. Volgens burgemeester Veerle Heeren (CD&V) zullen de Charlton-supporters met 300 mensen aanwezig zijn.

“De protestaanvraag is weken geleden ingediend”, aldus Heeren. “We hebben hele goede afspraken met hen gemaakt. Ze hebben me op het hart gedrukt dat het een vredevolle mars zal zijn. Maar voor de zekerheid worden de Britse fans en ook onze supporters begeleid door de politie.”

Foto: Photo News

De protestmars komt er omdat de fans het niet eens zijn met het sportieve beleid dat Roland Duchâtelet voert. “Achter een rookgordijn van ‘investeringen in het voetbalstadion’ maakte Duchâtelet handig gebruik van zijn politieke connecties en de STVV-fans om een robuuste vennootschap op te richten”, aldus de protestgroep Graag een Ander STVV (GrAS). “Het is duidelijk dat hij weinig of niets geeft om sportief succes en dat zijn focus vooral ligt op de groei van zijn eigendommen. Wij zijn een groep die vindt dat STVV bestuurd moet worden als een competitieve professionele sportclub en niet als een sociale club, een shoppingcenter of een handig maar onbeduidend onderdeel van een vennootschap.”

Bij de Charlton-fans hoor je hetzelfde verhaal. “Wij eisen dat de huidige eigenaar van Charlton Athletic, Roland Duchatelet, elke stap onderneemt op zoek naar een opvolger die wel begrijpt hoe je een voetbalclub draaiende houdt, bereid is om verstandig te investeren in het team en de cruciale rol van de fans waardeert. We willen Roland weg, voordat het te laat is.”