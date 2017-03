Spits STVV afgevoerd na knokpartij met ploegmaat

Yohan Boli, de spits van STVV, is vanmiddag met de ambulance afgevoerd na een vechtpartij met ploegmaat Fabien Tchenkoua.

De spelers van STVV waren zoals gewoonlijk gaan lunchen in hotel Cicindria in de Diesterstraat. Aan de geparkeerde auto’s ontstond na de lunch plots een vechtpartij. Kameroener Fabien Tchenkoua trok op gegeven moment de deur van zijn wagen open en trakteerde Boli op een een vuistslag. De Franse spits werd per ambulance afgevoerd. In het ziekenhuis werd naar verluidt een neusbreuk vastgesteld. Boli is daarom onzeker voor de wedstrijd van komende zaterdag tegen Eupen.