Nathalie (29) vermist: laatst gezien op Groenplaats

Sint-Gillis-Waas / Antwerpen - De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor Nathalie De Jonghe (29) uit Sint-Gillis-Waas. De vrouw werd het laatst gezien op de Groenplaats in Antwerpen.

De politie vraagt, op verzoek van het Parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, om volgend opsporingsbericht te verspreiden:

Op woensdag 1 maart rond 14.30 uur werd Nathalie De Jonghe, een 29-jarige vrouw uit Sint-Gillis-Waas, voor het laatst gezien in de omgeving van de Groenplaats in Antwerpen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Nathalie De Jonghe is normaal gebouw en ongeveer 1,70 meter lang. Zij heeft een licht gebruind gelaat en opvallend kort, rood haar. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een kleine bril en was ze volledig in het zwart gekleed. Zij kan mogelijk verward overkomen.

Hebt u Nathalie De Jonghe gezien of weet u waar ze verblijft, gelieve dan contact op te nemen met de speurders via het gratis nummer 0800/30.300. U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu .