Onbekende gooit bijl binnen bij Bart De Wever, woning wordt opnieuw extra bewaakt

Deurne - In Antwerpen heeft een man in de nacht van woensdag op donderdag een handbijl door het raam van het huis van burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever gegooid. Dat zegt VTM Nieuws en het nieuws is intussen ook aan Belga bevestigd.

De Wever is zelf met vakantie, maar zijn moeder was op het moment van de feiten wel aanwezig in de woning. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar die is door het parket intussen opnieuw vrijgelaten.

De feiten dateren van omstreeks 1.40 uur ‘s nachts. Kort nadien kon de politie een verdachte oppakken op basis van onder meer camerabeelden. De man was volgens de politie onder invloed. Hij heeft de feiten nog niet bekend en het parket besliste rond de middag dat hij mocht beschikken. “Het onderzoek zal moeten uitwijzen of de verdachte effectief verantwoordelijk is voor het incident”, klinkt het bij de politie.

Foto: Jan Van der Perre

Aan de woning van De Wever was er eerder na enkele incidenten en bedreigingen al een hele tijd politiebewaking, maar die was weer afgebouwd. “We hebben daar wel een camera en er rijden ook regelmatig patrouilles langs”, zegt Sven Lommaert van de Antwerpse lokale politie. “De burgemeester is zelf geen voorstander van statische bewaking, maar naar aanleiding van deze gebeurtenis zullen we daar toch weer werk van moeten maken.”

“Low profile”

Johan Vermant, woordvoerder van De Wever: “Bart is zelf met vakantie, zijn moeder was wel thuis op dat moment. Er gebeuren wel vaker incidenten aan de woning van Bart, maar een bijl door het raam is toch echt wel van een andere orde.” De Wever zelf onthoudt zich voorlopig van commentaar. “We willen dit liever low profile houden”.

Het is niet de eerste keer dat De Wever het slachtoffer is van dergelijke feiten. Een stalker viel tussen juni 2011 en januari 2014 verschillende mensen lastig, waaronder de huidige burgemeester van Antwerpen. Zo nam de man foto’s van het huis van De Wever en zette die op Facebook. De N-VA-voorzitter werd ook beledigd en bedreigd met de dood.

In 2012 trof De Wever een afgehakte varkenskop op de oprit van zijn woning.