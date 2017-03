Net voor hun dood namen deze meisjes foto’s van elkaar. Hebben ze zonder het te weten ook hun moordenaar gefotografeerd?

Dertien en veertien jaar oud waren ze, en foto’s aan het nemen langs een verlaten spoorweg niet lang voor ze gedood werden. De volgende dag werden hun lichamen teruggevonden, maar van de dader is nog geen spoor. Het lijkt er echter op dat de twee meisjes hun moordenaar toevallig gefotografeerd hebben.

Het Amerikaanse dorpje Delphi is in de ban van de moorden op Abigail Williams en Liberty German, de twee meisjes die vermoord teruggevonden werden vlakbij de verlaten spoorweg waar ze de dag voordien nog foto’s van gepost hadden op Snapchat.

De 14 jaar oude Liberty filmde een man van wie de politie nu vermoedt dat die de meisjes vermoord heeft. “Libby is een helding”, luidde het op een persconferentie. “Ze voelde dat er iets niet klopte en maakte beelden.” Op het filmpje dat ze terugvonden op haar smartphone, is te zien hoe een man in de verte naar hen toewandelt, voorovergebogen en zijn hoofd bedekt met de kap van zijn trui. De man zou ook in de achtergrond van een foto van Abigail te zien zijn (zie bovenaan).

De politie heeft audio vrijgegeven van wat de stem van de dader zou zijn die “de heuvel af” zou zeggen, in de hoop dat mensen de stem herkennen. “Iemand weet wie dit individu is”, meldde speurder Douglas Carter tijdens een persconferentie. “En als je kijkt, we zullen je vinden.”

The #FBI seeks info on murder of Abigail Williams,13, & Liberty German,14, in Delphi, Indiana, on February 13, 2017: https://t.co/MD9w0s8pYy pic.twitter.com/QpPxcDxshs — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) 22 februari 2017

Dit is de man die Liberty filmde, vlak voor hun dood Foto: Indiana State Police

Hoewel het om een en dezelfde man lijkt te gaan, wil de politie op dit moment niet uitsluiten dat er meerdere daders in het spel zijn. Het kan namelijk niet uitgesloten worden dat de stem in de audioclip aan een andere man toebehoort.

Ondanks het feit dat de lokale politie hulp krijgt van de FBI en dat er met man en macht gezocht wordt naar de moordenaar, heerst er grote ongerustheid in het dorp. “Ik vind het eng”, vertelt Melissa Schwartz. “Ik ben hier opgegroeid en we hadden nooit gedacht dat zoiets hier kon gebeuren. Het is heel onrustwekkend.”