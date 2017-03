Dief met wroeging komt na twee weken buit terugbrengen

Brugge - Een gestolen aanhangwagen stond twee weken nadien terug voor het huis van de eigenaar. De dief kreeg blijkbaar berouw en bracht die ongeschonden terug. “Ik heb geen idee wat hier precies gebeurd is”, zegt Dany Couvreur.

Een dief met wroeging. Die moet toegeslagen hebben bij Dany Couvreur (42) uit Sint-Pieters. Zijn aanhangwagen werd midden februari van voor zijn deur gestolen. Twee weken later stond hij daar echter plots terug. “Met een ander slot, maar niet beschadigd. Ik begrijp er niets van”, zegt Dany over het bizarre voorval.

De aanhangwagen van Dany staat zowat altijd op een parking tegenover zijn deur in de Kanunnik Logghestraat in Sint-Pieters. Dat was net zo een tweetal weken geleden. Maar toen werd die op klaarlichte dag zomaar gestolen.

“Ik gebruik die aanhangwagen eigenlijk vooral privé. Om naar het containerpark te gaan en zo”, zegt Dany. “Toen die gestolen werd, ben ik dan ook aangifte gaan doen bij de politie. Maar heel veel goeie hoop om die nog terug te zien had ik eerlijk gezegd niet meer.”