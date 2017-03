Na de billen zijn nu ook jeugdfoto’s van Canadese premier een hit: “Hij zou me omver mogen rijden, ik zou nog dank u zeggen”

De hype rond het uiterlijk van de Canadese premier Justin Trudeau wil maar niet gaan liggen.

Is hij PM Steal Your Girl wanneer Ivanka Trump voor hem in zwijm lijkt te vallen? Die vraag begeesterde twitteraars wekenlang. Maar nu die hype gaan liggen is, was het alweer tijd voor het volgende weetje over deze Canadese premier op het witte paard. Want ongeacht of Trudeau zijn politieke beloftes waarmaakt, blijft zijn uiterlijk vooral het discussiepunt op sociale media.

Zo doken vorige week foto’s op van de billen van Trudeau, die zoals elke gewone sterveling al zijn lichaamsdelen wel eens meeneemt als hij thuis vertrekt. In geen tijd werden memes verzonnen die het achterwerk van de premier in de verf zetten:

Nu ook die hype is gaan liggen, leek er een Trudeaustilte op komst. Meer focus op zijn politieke verwezenlijkingen, meer aandacht voor zijn toekomstplannen. Maar daar had Twitter duidelijk geen zin in. Uit het niets ontstond meteen een nieuwe hype: jeugdfoto’s van Trudeau online zetten. Babyfoto’s zijn nog niet opgedoken, dus dat belooft voor de volgende hysterische hype.

Justin Trudeau could run me over w a semi truck and I'd thank himhttps://t.co/UCz8oqMJvZ — KYRA (@kiraholland9) 2 maart 2017

Young Justin Trudeau looks like the camp counselor your mom warned you about who got that girl pregnant last summer but kept his job. pic.twitter.com/8Wn91A5g37 — Charles PM (@CharlesPulliam) February 28, 2017