“We moeten plots geen huwelijk, maar een begrafenis regelen”

Wevelgem - “Ik heb zoveel spijt dat Sven mijn trouwjurk nooit te zien heeft gekregen.” Fanny Debeuf (38) is overmand door verdriet. Op een zucht van haar huwelijk met ex-renner Sven Vandevoorde (51) bezwijkt haar verloofde tijdens het werk aan een hartfalen. Hun trouwdag, waar ze beiden zo naar uitkeken, zal nooit kunnen plaatsvinden. “In de plaats daarvan moeten we nu ineens een begrafenis regelen.”

Ze waren al acht jaar zielsgelukkig en 2017 zou de bekroning van hun fantastische relatie worden. Eerst op 2 juni, wanneer Fanny en Sven zouden trouwen voor de wet. Daarna op 4 november, met een groots feest voor al hun vrienden en familie. “Als het van Sven had afgehangen, dan waren we al getrouwd sinds de eerste dag dat we elkaar leerden kennen”, zegt Fanny.

Het koppel was al samen sinds 10 september 2009. Slechts een paar maanden later al gaf Sven zijn grote liefde een verlovingsring. Toen ze vorig jaar samen in Wevelgem hun huis verbouwd hadden, was hét moment aangebroken om concrete trouwplannen te maken. “Rond december keken we om de zaal en de kerk vast te leggen”, vertelt Fanny. “Een week of drie geleden kocht ik mijn trouwkleed. En afgelopen dinsdag kwamen de save-the-date-kaartjes met onze foto’s toe, die we naar de genodigden zouden sturen.”

Groot hart

Maar op diezelfde dinsdag nog sloeg het noodlot toe. Sven, die als ervaren koerier pakjes rondrijdt, was ’s morgens vroeg naar zijn werk vertrokken. Maar onverwacht keerde hij nooit meer terug naar huis. “Ik werd ongerust toen hij ’s avonds niet thuiskwam”, zegt Fanny. “Dat was niet van zijn gewoonte. Ik vond dat raar en belde daarom naar zijn werkgever.”

Die zag via een track-&-tracesysteem in het voertuig dat de bestelwagen ergens stilstond in Wevelgem. Collega’s gingen zijn locatie na, maar troffen ter plaatse zijn wagen aan op de pechstrook, vlak bij de afrit aan zijn huis. Sven lag op zijn buik in de auto. Hulpdiensten brachten hem nog naar het ziekenhuis, maar Sven is toch bezweken. Alles wijst erop dat hij overleden is aan een hartfalen. “Sven had een groot hart”, zegt Fanny. “Letterlijk en figuurlijk. Toen hij in het ziekenhuis was voor een bloeddruktest bleek dat hij een groot hard had, maar alles was in orde. Niets wees erop dat hem iets kon overkomen.”

Klasbak

Fanny kan de realiteit niet vatten. Samen met haar dochtertje Rachel (3) en de drie kinderen van Sven uit zijn vorige relaties blijft ze verweesd achter. “Sven was een hele lieve man. Onze trouw moest de kers op de taart worden. Ik wilde mijn trouwkleed zo graag aan hem tonen, maar hij wilde dat het een verrassing bleef. Ik heb zoveel spijt dat hij het nooit heeft gezien.”

Ook Anny, de moeder van Sven, is overmand door verdriet. “In plaats van een huwelijk moeten we nu een begrafenis regelen.”

Sven Vandevoorde werd graag gezien in Wevelgem, maar ook in het wielermilieu. In zijn jeugdjaren won hij als wielrenner meer dan honderd koersen. Ex-ploegmaat Johan Bruyneel omschreef hem gisteren als een echte klasbak.