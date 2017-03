Anderlecht reageert na opmerkelijke beslissing Anthony Vanden Borre

Anthony Vanden Borre verraste vriend en vijand door donderdag bekend te maken dat hij naar Congo trekt. De 29-jarige verdediger gaat voor de Congolese ploeg TP Mazembe spelen, niet ver van zijn geboorteplaats Likasi. Anderlecht reageerde donderdagavond op de beslissing en wenst zijn ex-speler veel succes.

“Het welzijn van onze spelers gaat voor op alles”, stelt CEO Herman Van Holsbeeck in het persbericht. “We hebben, enkele dagen geleden, een akkoord gevonden met Anthony Vanden Borre om, op zijn vraag, het contract te ontbinden. RSCA eerbiedigt zijn wens om het over een andere boeg te gooien. Anthony blijft voor altijd een ambassadeur van Royal Sporting Club Anderlecht. We wensen hem het allerbeste bij zijn nieuwe club.”

Vanden Borre is trouwens niet van plan zich sportief te begraven. “Of ik nog op de Rode Duivels hoop? Eerlijk gezegd wel, ja”, zo merkte hij op tijdens zijn druk bijgewoonde persconferentie.