FIFA biedt nu ook tickets aan voor ‘dikke fans’

Deze zomer wordt in Rusland de Confederations Cup gehouden, in aanloop naar het WK 2018 in Rusland. De FIFA maakte woensdag de ticketprijzen voor dat toernooi bekend, en werkt deze zomer voor het eerst met tickets voor obese fans. De tickets vallen in dezelfde categorie als tickets voor personen met een handicap.

De tickets vallen dan wel in een andere categorie, toch kost zo’n ticket even veel als een standaard toegangsbewijs. Tickets voor de groepsfase komen neer op 130 euro, voor een finaleticket leg je al snel meer dan 200 euro neer. De tickets voor obese mensen geven dan recht op een extra grote zitplaats en zijn ook eenvoudiger te bereiken.

Fans die in aanmerking willen komen voor zo’n ticket, kunnen er wel enkel eentje bemachtigen als ze een dokterbewijs kunnen voorleggen. De website van de FIFA definieert obese personen als mensen wiens BMI gelijk staat of hoger is dan 35. De tickets zijn beschikbaar volgens een first-come, first-served principe.