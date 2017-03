De dag des oordeels in “Mijn Pop-uprestaurant”: deze stad zal als eerste een pop-up verliezen

In Kortrijk en Antwerpen waren de zenuwen hooggespannen. Deze week zouden de deelnemers te horen krijgen welke stad de beste beoordelingen kreeg en in welke stad de eliminatiestrijd zou losbarsten. Het uiteindelijke oordeel zorgde voor gelijke delen ontgoocheling als triomf.

(Waarschuwing: Dit artikel bevat spoilers. Als u de aflevering van donderdag 2 maart nog wil bekijken zonder voorkennis, leest u beter niet verder.)

Vooraleer we te weten komen welke stad met twee pop-ups de strijd kan verderzetten, worden Bart Demidt en zijn gastvrouw Sandra Vandeguchte naar de Antwerpse pop-up Tjops gestuurd. Het is het laatste restaurant dat de twee moeten beoordelen, maar dat was duidelijk geen opgave. Op het dessert na hadden de twee niets dan lof voor Karel en Birger. “Het was top.” Of het ook goed genoeg was om van Antwerpen de sterkste stad te maken, moest later in de aflevering nog blijken.

In Kortrijk zijn de mensen van Table’O dan wel vrijgesteld van eliminatie, maar hun populariteit op sociale media hinkt toch licht achterop. Om daar een inhaalmanoeuvre uit te voeren, vatten ze het plan op om een ‘mannequin challenge’ te doen met het hele restaurant. Ook de gasten ontsnappen daar niet aan.

Als laatste in de rij krijgen ook Karel en Birger de jury over de vloer. Daarbij krijgt Sergio meteen de oven in het vizier. “Het is niet omdat je oven zwart ziet, dat je eten dat ook moet zijn. Mensen kijken hier binnen, je moet dat onderhouden.” Sergio wil ook meer durf zien bij Tjops, iets dat hij hoopt op te lossen door Birger een Thaise marinade te leren maken. Ook met een paar nieuwe bijgerechtjes hoopt hij de maaltijden van de mannen meer karakter te geven.

Sepideh wil dan weer dat Karel evenveel moeite steekt in de inrichting van de zaal als er in hun eten gestoken wordt. Met een paar decoratietips en veranderingen aan de inrichting wil ze het er al een pak gezelliger maken. Daarnaast geeft ze hem enkele welkome tips om een betere gastheer te worden. “Ik heb ook geen ervaring in de zaal hé, tenzij bij frituur Viviane, maar daar is het zelfbediening”, lacht Karel achteraf.

“Je wil mijn bilspleettemperatuur niet weten”

Aan de vooravond van de eliminatiestrijd begint het tactisch denken het over te nemen bij de deelnemers. Voor Table’O en Madam P, die veilig zijn voor eliminatie, brengt dat een heel dubbel gevoel met zich mee. Tactisch zou het beter zijn als hun eigen stad als minste uit de bus komt, maar beide pop-ups zouden het met pijn in het hart zien gebeuren.

In beide steden zaten de deelnemers te popelen om te weten te komen wie er nu als sterkste stad uit de bus zou komen en vooral, in welke stad de eliminatiestrijd nu zou gaan losbarsten. “Je wil mijn bilspleettemperatuur niet weten”, vat Birger de situatie samen. En dan was het tijd voor de uitslag.

“De stad die het best werd beoordeeld door de jury en de recensenten is: Antwerpen”, klonk het uit de mond van Evi, waarna het in Kortrijk plots heel stil werd. Daar zullen Filly’s en Meat & Griet nu om hun overleven moeten vechten, bij de gratie van de kijker, want die zal uiteindelijk beslissen over wie mag blijven, en wie moet sluiten.