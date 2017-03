Samatta over Vanden Borre: “Europeaan die naar Afrika gaat? Vreemd”

“Jonge Afrikaanse voetballers dromen van een toekomst in Europa. Nu maakt iemand de omgekeerde beweging, vreemd”, vindt Mbwana Ally Samatta, die van TP Mazembe overkwam naar Genk.

Aly Samatta kent Mazembe goed. “De eigenaar, Moïse Katumbi, zorgt ervoor dat de spelers niks tekortkomen. Ze worden ook keurig op tijd betaald. Het is de top in Congo. Ze doet altijd mee voor de prijzen. In het slechtste geval eindigen ze tweede. Als Vanden Borre zegt dat hij prijzen wil winnen, zit hij dus goed. Keerzijde van de medaille is dat de competitie in Congo, qua niveau, niet te vergelijken is met de kampioenschappen hier in Europa. Wie bij Mazembe speelt, wordt pakweg vier, vijf keer per seizoen echt op de proef gesteld. De rest van de wedstrijden zijn makkelijk.”