144 Brusselse vzw’s verdacht van link met terreur

Sint-Jans-Molenbeek - Het parket is een onderzoek gestart naar 144 vzw’s in de Brusselse ­kanaalzone. Het parket linkt al die verenigingen met radicalisme of terrorisme. Dat blijkt uit een grootschalige screening van de 3.308 vzw’s in ­Molenbeek en omgeving. “De voorbije jaren was er een totaal gebrek aan controles”, zegt korpschef ­Johan De Becker van Zone West.

Een kruising van de databanken van de vzw’s met die van het parket leerde dat er 144 vzw’s waren waarvan een of meerdere beheerders een link hadden met gewelddadig radicalisme of terrorisme.

In iets meer dan de helft van de gevallen hebben die beheerders een rechtstreekse band met radicalisme of terrorisme. Bij de rest gaat het om wapenhandel, drugshandel of andere zware criminele feiten, activiteiten die ­volgens het Brussels parket heel vaak gelinkt zijn aan radicalisme, terrorisme of de financiering ervan.