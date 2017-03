Te dik maar toch gezond: het kan

Goed nieuws voor mensen van middelbare leeftijd die te zwaar zijn: de gezondheidsrisico’s die aan hun over­gewicht gekoppeld zijn, kunnen zonder dieet tot een minimum worden herleid. Dat stelt een nieuwe studie aan het Erasmus MC in Rotterdam, waarvoor 5.300 vijftigplussers vijftien jaar lang van dichtbij gevolgd werden.

Onder­zoeker Klodian Dhana: “Bij mensen met overgewicht zien we dat het risico op een hartaanval of beroerte verdwijnt zodra ze minstens vier uur per dag aan lichaamsbeweging doen.”

De onderzoekers benadrukken wel dat overgewicht altijd te vermijden is. “Obesitas zorgt namelijk ook voor extra risico op diabetes en kanker.”