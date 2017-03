Oscar-blunder heeft zware gevolgen voor duo

Brian Cullinan en Martha Ruiz, het duo dat de Oscaruitreiking afgelopen zondag in goede banen moest leiden, zijn ontslagen door de Academy. De twee gingen in de mist toen ze bij de uitreiking van het beeldje voor beste film de foute enveloppe meegaven aan de presentatoren. Daardoor werd per ongeluk La La Land in plaats van Moonlight het podium opgeroepen. Naar verluidt kwam de blunder er omdat Cullinan het te druk had met een selfie naast beste actrice Emma Stone te tweeten.