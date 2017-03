Vlucht Genk-Gent afgelast wegens te weinig interesse

Er wordt gevlogen voor uitwedstrijden tegen Boekarest en Bilbao, dus waarom ook geen vlucht inleggen voor de achtste finale van de Europa League tegen AA Gent?

Dat was de redenering van het vaste reisbureau van Racing Genk, dat voor de Europese match op 9 maart tussen Gent en Genk twee vluchten zou organiseren tussen de luchthavens van Luik en Wevelgem als veertig fans zich inschreven. Maar de plannen vallen in het water: er is te ­weinig interesse. Greenpeace is opgelucht. “Dat toont hoe gek dit idee wel was”, zegt klimaatexpert Joeri Thijs.