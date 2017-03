Moet Radja Nainggolan weg bij Roma? Onze Serie A-volgers met getrokken messen tegenover elkaar: “Engeland? Dat is helemaal niets voor hem”

Radja Nainggolan speelt dit seizoen opnieuw de pannen van het dak bij AS Roma. De ‘Ninja’ heeft er een bijna goddelijke status verworven en wordt beschouwd als één van de beste middenvelders in de Serie A, misschien zelfs dé beste. Maar is het ondertussen geen tijd om te vertrekken? Onze specialisten Vincent Van Genechten en Koen Van Uytvange gaan in discussie.

Vincent: Het is eigenlijk vrij simpel voor mij. Google een keer het palmares van Nainggolan en je zal snel merken dat hij geen enkele trofee op zijn naam heeft staan. Hij nam tot nu toe enkel deel aan verschillende competities. Of is deelnemen tegenwoordig echt belangrijker dan winnen? Ik zie in krijger Radja niet meteen een man van de olympische gedachte en hij wordt in mei 29 jaar. Tijd dus om de Giallorossi achter zich te laten en te gaan ballen voor prijzen. De laatste trofee die Roma won dateert van 2008, de Coppa Italia. En de laatste van, jawel, drie titels van 2001. Niet echt een club met een rijke geschiedenis dus. Dat kan van geïnteresseerde clubs als Juventus en Chelsea niet gezegd worden.

Koen: Ach, alsof kampioen spelen met Juventus zoveel voldoening geeft? Dat is vandaag een machine waarin spelers inwisselbaar zijn, volgens het Bayern-model: we kopen de beste spelers elders weg én zo verzwakken we de tegenstand. Nainggolan heeft al gezegd dat hij Juventus haat en destijds bij Cagliari zijn klokkenspel wilde offeren voor een overwinning tegen hen. Daar komt hij best niet op terug of hij zingt binnenkort effectief een toontje hoger. Neen, het zou toch des te schoner zijn als hij met AS Roma het onmogelijke bereikt? De hegemonie van La Juve breken met de underdog, dan pas ben je een legende. En dat is wat hij wil zijn. Laten we hem dat gewoon gunnen. In zijn woonkamer hangt een schilderij van de Romeinse goden Francesco Totti, Daniele De Rossi en...Radja Nainggolan. Zijn ultieme doel is een Romeins icoon worden. Geen betere manier om dat te worden dan onvoorwaardelijke clubliefde te tonen als andere ploegen met geld zwaaien. Wat heeft hij dan bij Chelsea te zoeken?

Vincent: Aanbeden worden als halfgod in Rome als eerste doelstelling, prijzen winnen als tweede. Zo ken ik er nog eentje. Als je Francesco Totti vandaag, na één titel en twee bekerwinsten, vraagt of hij in 2003 als superster niet naar Real Madrid had moeten gaan... Met persoonlijke titels en ‘eer’ koop je uiteindelijk niets. Het is nobel, maar daar stopt het. Ik snap het wel. Roma bouwt na jaren zwoegen eindelijk een nieuw stadion (broodnodig!) en ziet Nainggolan als hét clubgezicht. Maar geloof je echt dat die Romeinse wolven Juve gaan verrassen? Toen de Oude Dame miljoenen stak in een nieuw stadion, werden ze twee keer op rij zevende. Op langere termijn zal het van Roma een gezondere en dus betere club maken, maar als het zover is, kan de Ninja uit Antwerpen op pensioen. Bovendien kloppen Inter en AC Milan weer op de deur, en Napoli lijkt ook niet meteen te gaan afhaken bovenin. Maar misschien vindt Radja La Dolce Vita gewoon het allerbelangrijkste in zijn leven. En Chelsea? Als je in de Premier League speelt, heb je een streepje voor bij Roberto Martinez. Toch?

Koen: Zeg, ben jij een supporter van Juventus misschien? Natuurlijk kan AS Roma kampioen spelen. Als een degradatieploeg als Leicester de titel kan pakken, dan zeker de Giallorossi. Dus neen, vergeet het, bij een andere topploeg in de Serie A komt de Ninja niet, of hij zou een inconsequente geldwolf moeten zijn. Wel een wolf, maar alleen een Romeinse. Veel heeft Roma niet nodig om mee te doen voor de titel. Enfin, en Engeland, dat is helemaal niets voor Nainggolan. In Italië wordt hij verdedigd als hij met een sigaret wordt gezien en zijn afkeer van Juventus uitbreekt. Bij de cynische Britten zouden pek, veren, nagels én een schandpaal volgen. In zo’n klimaat aardt Nainggolan niet. In Londen zou hij Mousa Dembélé terugvinden, een echte vriend, maar dan zou hij zelf na twaalf jaar Italië moeten vaarwel zeggen? Het land van zijn vrouw. Zijn land. Alsof wat extra euro’s de regen doen vergeten? Hoeveel geld heeft iemand nodig? En als de bondscoach een sleutelspeler uit de Serie A niet waardig acht voor de nationale ploeg, sorry, maar dan dwaalt Martinez. Wie al die tijd zo belangrijk is in Italië, hoort bij de Rode Duivels thuis. Tenzij je de Serie A onderschat. Of de Premier League overschat.

Vincent: Goed punt over Martinez! En de Premier League overschat, de Serie A onderschat? Dat is nog zacht uitgedrukt. Reden te meer om de prestaties van Nainggolan enorm hoog in te schatten. Al speelt hij bij Roma wel achter de spitsen, een rol die hij bij de Rode Duivels nooit toebedeeld krijgt. Soit, Roma gaat komende zomer weer ter plaatse trappelen terwijl andere teams beter worden. De club staat financieel gewoon niet sterk genoeg en gaat dus weer minstens één sleutelspeler verkopen, waarschijnlijk defensief leider Kostas Manolas. Om er dan weer eentje bij te kopen. Die dan weer moet aarden eerst in de tactische Italiaanse hel. Kortom, plek twee en misschien prijs in de beker. Want wie denkt dat Roma dit jaar de Europa League gaat winnen, gaat bedrogen uitkomen. Er loopt altijd wel iets mis. Tenzij Nainggolan zijn, jawel, duivels blijft ontbinden. In dat geval mag hij blijven, voor ‘vaderland’ en vrouw.

Koen: Ach, een paar schietgebedjes, Thomas Vermaelen een heel jaar fit en ze staan defensief ook weer sterk. Rome is nooit in een dag gebouwd maar met enig vertrouwen, geluk en beleid, kan AS Roma er de komende seizoenen wel weer staan. En mét Radja Nainggolan.

De conclusie?

Voor beide kanten valt wel wat te zeggen. Grote prijzen pakken met AS Roma blijft een vraagteken. Nainggolan is op het toppunt van zijn kunnen en marktwaarde, maar geld is natuurlijk niet alles. Hij is een cultheld in Rome en een ster in de Serie A. Daarbovenop is Italië zijn tweede vaderland. Hoe je het ook draait of keert, Nainggolan zal ook volgend seizoen weer schitteren. Waar? Dat zullen we weten na een ongetwijfeld hete zomer.