CLUBNIEUWS. Opsteker voor Zulte Waregem, ook Genk krijgt goed nieuws

Racing Genk vecht nog volop voor een Play-off 1 ticket, maar kreeg donderdag goed nieuws te horen uit de ziekenboeg. Zulte Waregem recupereert mogelijk twee belangrijke pionnen, al wil Essevee ook oppassen met het oog op de Bekerfinale. Ook Lokeren kreeg positief nieuws van Steve De Ridder, al zal de aanvaller pas terug in actie kunnen komen tijdens Play-off 2 . Uw dagelijkse portie clubnieuws!

CLUB BRUGGE. 300 fans voor Open Stadion Tour

Afgelopen woensdag werd door Club Brugge Foundation, Clubs communitywerking, een tweede editie georganiseerd van de Open Stadion Tour. Met meer dan 300 deelnemers, gespreid over drie verschillende sessies, was het initiatief opnieuw een succes. Club startte het initiatief twee jaar geleden en organiseerde dankzij een geslaagde eerste editie dit jaar een nieuwe editie. Op drie verschillende momenten kregen de bezoekers een rondleiding door het stadion. De fans bezochten verschillende ruimtes en kregen zo een unieke blik achter de schermen.(jve)

KV KORTRIJK. De Smul maakt comeback

Licht aan het einde van de tunnel voor Lennert De Smul (foto), want de beloftevolle verdediger die afgelopen zomer overkwam van Club Brugge speelde deze week een uur met de beloften. Dat liep goed. Ook Idir Ouali kan opnieuw spelen. Zijn wonde is genezen. Lucas Rougeaux (bovenbeen) blijft onbeschikbaar. Rolland was gisteren afwezig op training. De kans is klein dat hij in de selectie zit voor Charleroi.(jve)

KV MECHELEN. Vitas ligt op schema

Uros Vitas (foto) werkte gisteren een looptraining af. De Serviër ligt op schema om speelklaar te geraken voor zaterdag tegen Anderlecht. Vandaag pikt hij normaal gezien aan bij de groep. Omdat het vernieuwde AFAS Stadion zaterdag voor de eerste keer volledig uitverkocht is, raadt de club alle supporters aan om minstens een uur voor de aftrap naar het stadion te komen om lange wachtrijen aan de ingang te vermijden.(thst)

KV OOSTENDE. Basketcoach Gjergja koopt tickets voor bekerfinale

De banden tussen BC Telenet Oostende en KV Oostende zijn op veel vlakken goed. Dat bewees basketcoach Dario Gjergja zopas. De Kroaat houdt ook best van een voetbalmatch en hij kocht deze week enkele tickets voor de bekerfinale van KVO op de Heizel. In de dienst ticketing was hij vergezeld van zijn echtgenote Iva, hun dochter Donata en de moeder en grootmoeder van Antonio Milic. Sinds de komst van de Kroatische international bij KVO komen beide families vaak samen. (rpo)

LOKEREN. Geen scheur voor De Ridder

Runar Kristinsson kan de komende twee wedstrijden geen beroep doen op Steve De Ridder (foto, bil). De middenvelder onderging gisterenmiddag een MRI-scan. Het verdict: een zware kneuzing maar geen scheur, waarvoor eerst gevreesd werd. De Ridder is normaal gezien opnieuw fit voor Play-off 2. Georgios Galitsios (knie) trainde gisteren uit voorzorg niet mee met de groep. De Griekse verdediger sluit normaal gezien vandaag weer aan bij de groep.(whb)

RACING GENK. Trossard en Nastic trainen weer

Op de revaliderende Karelis, Vanzeir en Bizot na was iedereen present op training. Dus ook Trossard en Nastic. Het lijkt er dus op dat coach Stuivenberg voor de match tegen Club kan putten uit een ruime selectie. De spelers van Genk, die geselecteerd worden voor het Europa League-duel in Gent, zullen twee keer overnachten in het Marriott Hotel. Woensdag wordt om 18 uur getraind in de Ghelamco Arena. Het eerste kwartier van die training is open. Na de match keert de selectie terug naar het hotel. Pas vrijdag keert Genk terug naar huis.(rco)

WAASLAND-BEVEREN. De Schutter volledig fit, Marquet deels

Niels De Schutter is opnieuw fit en trainde gisteren mee met de groep. François Marquet (foto, rug) deed het nog iets rustiger aan en werkte een deel van de training af. Het bezoekersvak voor de wedstrijd van dit weekend tegen Gent is volledig uitverkocht. Ook bij de thuisploeg is de belangstelling voor de wedstrijd groot. Supporters die nog een ticket voor de wedstrijd willen bemachtigen, kunnen vandaag tussen 9 en 17 uur en zaterdag tussen 9 en 12 uur terecht op het secretariaat of online. (whb)

WESTERLO. Op volle kracht naar Waregem

Jacky Mathijssen (foto) kan zonder kopzorgen het cruciale competitieslot aanvatten. De Kempense coach beschikt in aanloop naar de verplaatsing naar Zulte Waregem over een volledig fitte kern. Vandaag staat er nog één veldtraining op het programma.(sks)

ZULTE WAREGEM. Lepoint en Baudry trainen met de groep

Christophe Lepoint (enkel, foto) en Marvin Baudry (knie) hernamen gisteren de training met de groep. Voorlopig hebben beide spelers geen reactie gevoeld, maar het is nog niet zeker dat ze dit weekend kunnen spelen. Zulte Waregem wil geen risico’s meer nemen (lees: de deelname aan Play-off 1 is al binnen) met het oog op de bekerfinale van zaterdag 18 maart. (jcs)