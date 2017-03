Chef voetbal Ludo Vandewalle over Vanden Borre: “The good, the bad and the ugly”

“Schrijf nog eens een commentaar over Anthony Vanden Borre.” Huh? Nog eens? Behalve aan Vincent Kompany zijn er de jongste jaren geen spelers waar meer inkt is aan besteed terwijl hij niet speelde dan Anthony Vanden Borre. Omdat hij iéts heeft. In alle frustratie, zelfs boosheid, die we opbouwden over de structurele manier waarop hij de kansen op een grote carrière telkens naar de bliksem hielp, kan je niet ontkennen dat deze jongen authentiek is. Zoals hij daar gisteren op die persconferentie zat, met dat blije gezicht in het volle besef dat er iets bijzonders zit aan te komen. De vrolijke opwinding van een kind dat weet dat Sinterklaas over de ­daken zweeft. Die blik. Vol verwachting klopt zijn hart.

Maar weet Vanden Borre waar hij aan begint?

“Dit is een keuze van het hart, een eerbetoon ook aan mijn overleden moeder. Voor mij, mijn familie en al mijn vrienden in Brussel is dit iets heel moois.” Het was ontroerend én gemeend. Recht uit het hart. Zoals alles wat Anthony Vanden Borre in zijn loopbaan heeft gedaan telkens met de beste bedoelingen is gebeurd. Maar hij kan er niet omheen dat hij in zijn loopbaan ook heel veel mensen heeft teleurgesteld. The good, the bad and the ugly in één voetballer.

Wat we ons afvragen: weet Vanden Borre waar hij aan begint? De schoonheid van zijn moederland staat haaks op het gewelddadige politieke klimaat. Zeker in Lubumbashi is het gevaarlijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat al geruime tijd weten dat niet-essentiële ­reizen in die richting worden afgeraden. Vanden Borre gaat daar wonen.

Hij liet ook duidelijk weten dat hij niet meer wil vechten tegen wat hij altijd zo moeilijk heeft gekund: aarden in het veeleisende profvoetbal. Hij voelde zich niet thuis in de wereld van macht en discipline, van heldenverering en haantjesgedrag. Maar bij TP Mazembe, WK-finalist voor clubs in 2010, wacht hem geen vrijetijdsvoetbal. Op tijd op de training aankomen is misschien niet zo’n vereiste als in Anderlecht, maar zich van wedstrijduur vergissen of een training aan zich laat voorbijgaan, is wel uit den boze.

We hopen dat het deze keer allemaal goed afloopt. Alles zit eindelijk nog eens op zijn plaats bij de dolgelukkige 29-jarige Brusselaar. We hebben evenwel niet het gevoel dat het de laatste keer is dat we op deze plaats de laatste keer over Vanden Borre hebben geschreven.