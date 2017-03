Wordt deze onbekende Bask de nieuwe trainer van FC Barcelona?

Een dag na de aankondiging van Luis Enrique dat hij na dit seizoen opstapt als trainer van FC Barcelona is het speuren naar een opvolger al begonnen. De Bask Ernesto Valverde (53) lijkt de favoriet om Enrique op te volgen. De huidige trainer van Athletic Bilbao staat voor het typische spel van FC Barcelona: balbezit en veel druk bij balverlies. Hij is ook een gewezen speler van Barça en zijn contract in Bilbao loopt op het einde van het seizoen af. Minpunt is dat hij nog nooit voor een spelersgroep met zoveel sterren stond.