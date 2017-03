Lefevere weigert te starten met Quick-Step Floors in Nokere Koerse

Geen Quick Step Floors in de 72ste Danilith Nokere Koerse van woensdag 15 maart. Patrick Lefevere weigert zijn team te laten rijden omdat de organisatie vorig jaar 500 euro aftrok van het startgeld. De reden: slechts zes van de voorziene acht renners daagden op.

De twee (waaronder Stijn Vandenbergh) waren daags voordien ziek geworden, waardoor de organisator volgens het UCI-reglement effectief tien procent per ontbrekende renner mag aftrekken. Dat deed het ook, maar dat viel bij Lefevere in slechte aarde. Hij trok prompt een streep door deze editie. “Zonde dat het zo gespeeld wordt”, klonk het bij Nokere Sport. “Spijtig voor de renners die wel willen rijden én voor het publiek. Ergens voelen we ons als organisatoren ook de dupe van een incident waarvan we hopen dat het nu gesloten is. Hopelijk kunnen we volgend jaar met Quick Step Floors opnieuw met een propere lei herbeginnen.”

Aan WorldTourteams is er overigens geen gebrek. Zowel Lotto-Soudal , Katusha-Alpecin, BMC, LottoNL-Jumbo , Team Sunweb en Bora-Hansgrohe komen wel aan de start. Plus ook nog Wanty-Groupe Gobert, Cofidis, Direct Energie en Fortuneo-Vital Concept. Dat maakt dat er tien ploegen aanwezig zijn die straks ook de Tour rijden.

Nokere Koerse start traditioneel in Deinze waarmee het nog een contract van drie edities heeft. Enige nieuwigheden in de zeven plaatselijke ronden zijn de kasseistrook in de Herlegemstraat en de nijdig hellende Meirestraat. Deze buitencategoriewedstrijd (Europe Tour) is live te zien op Sporza en Eurosport.