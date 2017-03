Deze kleuter wou absoluut hetzelfde kapsel als zijn beste vriendje: “Nu zal onze juf ons niet meer uit elkaar kunnen houden”

De vijfjarige Jax bewijst op zijn eigen, onbewuste, manier dat kinderen niet bezig zijn met rassen. De jongen is er zo van overtuigd dat hij met hetzelfde kapsel als zijn beste vriend Reddy zo hard op hem lijkt, dat hun juf ze niet meer uit elkaar zal kunnen houden.

Toen de Amerikaanse Jax Rosebush afgelopen vrijdag naar de kapper moest, vroeg hij die om zijn haar net zo kort te knippen als zijn beste vriend Reddy. Jax zei dat hij niet kon wachten tot maandag om te kijken of zijn juf hem en Reddy niet met elkaar zou verwarren.

Lydia Rosebush, de mama van Jax, vond het gesprek met haar zoontje zo grappig dat ze het later op de dag postte op Facebook. “Hier is een foto van Jax en Reddy met Kerstmis. Ik ben er zeker van dat jullie allemaal de gelijkenissen zien”, schreef de vrouw.

“Als dit geen bewijs is dat haat en vooroordelen aangeleerd worden, weet ik niet wat dat wel is. Het enige verschil dat Jax tussen hen ziet is hun haar.”

Sinds ze de foto postte, werd die ondertussen al meer dan 59.000 keer geliket en zo’n 58.000 keer gedeeld. “Het is je reinste waanzin”, reageert de vrouw. “Ik heb de post gewoon gemaakt omdat mijn kind hilarisch en schattig is. Dit had ik nooit zien aankomen.”

“Ik vond het gewoon grappig dat Jax zelfs niet merkt dat Reddy een andere kleur heeft. Als hij Reddy beschrijft, vermeldt hij het nooit. Ik dacht dat met alle haat in de wereld momenteel, we een dergelijke les van een vijfjarige wel konden gebruiken.”

FOX Carolina 21 Video: Fox

Het werd een les van formaat, maar wel eentje die maar dankzij een grote portie geluk de wereld ingestuurd kon worden. Reddy en zijn oudere broer werden geboren in Afrika en werden pas toen ze twee en vier jaar oud waren, geadopteerd door predikant Kevin Weldon en zijn vrouw.

“Mijn zonen lijken niet op mij”, vertelt Kevin, “maar dat betekent niet dat we geen familie zijn. We delen een achternaam, houden van elkaar met alles wat we hebben en zijn een familie voor altijd. Op een dag, als ik er niet meer ben, zullen ze alles erven wat ik heb en onze familienaam voortzetten.”