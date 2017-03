Bewaar jij melk in de deur van de koelkast? Dan stop je daar beter meteen mee

Bewaar jij jouw flessen melk in de deur van de koelkast? Dan stop je daar beter meteen mee. Volgens een gids van Good Housekeeping hangt er namelijk een groot gezondheidsrisico aan vast.

Door voedingswaren op de verkeerde plaats in de koelkast te bewaren, zou je jouw eten en drinken volledig naar de vaantjes helpen. Het is zelfs mogelijk dat je jezelf daardoor vergiftigt.

Het klinkt misschien allemaal vergezocht, maar eigenlijk zit er een logica achter.

Juiste plaats

Foto: ss

Wie melk in de deur van de koelkast bewaart, loopt het risico dat het product sneller beschimmelt. De deur is namelijk de warmste plaats van de koelkast. Die plaats is gereserveerd voor water, frisdrank of producten met natuurlijke conserveringsmiddelen.

Waar je zuivelproducten dan beter wel zet? Op de middelste of onderste plank, want die plaatsen zijn veel kouder. Verder is de onderste plank ook de ideale plaats voor vlees en vis.

De bovenste plank is dan weer voorzien voor voedingswaren die niet gekookt moeten worden. En de lades, die zijn geschikt voor groenten, fruit en salades.