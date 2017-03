Hij verloor zijn vrouw aan kanker, nu is hij dicht bij de ‘heilige graal’ in het onderzoek naar de ziekte

Een hoop bekende investeerders pompen 900 miljoen dollar in het amper twee jaar oude bedrijf Grail. Dat lijkt goed op weg om de heilige graal te worden in het kankeronderzoek, onder aanvoering van een CEO die twee jaar geleden zijn vrouw verloor aan de ziekte.

Wat CV’s betreft, zijn er weinig veel indrukwekkender dan dat van Jeff Huber. De Amerikaan stond onder meer mee aan de wieg van Google Maps en leidde de ontwikkeling van de advertentiesoftware van datzelfde Google. Adelbrieven die weinig andere stervelingen kunnen voorleggen.

Foto: Linkedin

Ook privé ging het hem voor de wind. Hij was gelukkig getrouwd met Laura, een kerngezonde en energieke 46-jarige vrouw, met wie hij twee kinderen van 12 en 14 jaar oud had. Zijn leven nam een dramatische wending toen een twee centimer grote tumor werd vastgesteld bij zijn vrouw. De kanker verspreidde zich razendsnel over haar hele lichaam, met dramatische gevolgen. Ondanks zowat alle mogelijke therapieën en behandelingen overleed ze op 10 november 2015.

Eén druppel

Weduwnaar Huber wist wel waar het schoentje gekneld had: zodra de tumor vastgesteld werd, was het eigenlijk al te laat. De man kreeg een idee: een test die aan één druppel bloed genoeg heeft om symptomen van kanker te detecteren en de ziekte zo al klein te krijgen nog voor ze uitbreekt.

Dat doet hij nu al anderhalf jaar met zijn bedrijf Grail. Aanvankelijk bracht het Amerikaanse bedrijf Illumina, Bill Gates, Google Ventures en nog wat investeerders 100 miljoen dollar aan om te starten met de ontwikkeling. “Mijn vrouw is een van de miljoenen mensen die erbij gebaat hadden kunnen zijn”, vertelde Huber, de CEO van Grail, vorig jaar in een interview met Forbes. “Als de test vijf jaar geleden bestaan had, was ze misschien niet dood.”

“We hebben nog veel werk bij Grail. Maar als we het goed doen, kunnen we miljoenen mensenlevens redden en zowel de patiënten als hun vrienden en familie behoeden voor de vreselijke ervaring waar Laura doorheen moest gaan.”

Foto: BELGAIMAGE

Jay Flatley, de voorzitter van moederbedrijf Illumina en Grail zelf, heeft er vertrouwen in. “In het verleden heeft Jeff bij Google de wereld mee in kaart helpen te brengen”, zegt hij. “Dat zal hij nu ook doen voor kanker.”

1 miljard

Tijdens een nieuwe kapitaalronde heeft Grail nu alle records gebroken, met dank aan heel wat grote investeerders. Want nog geen twee jaar na de oprichting van Grail heeft het bedrijf plots een kapitaal van 1 miljard dollar. 900 miljoen dollar ophalen in één ronde, dat is werkelijk nooit gezien door een bedrijf van iets meer dan een jaar oud.

Er is trouwens een Belgische link aan de investering, meldt De Tijd, want een van de investeerders is de durfkapitaaltak van Johnson & Johnson. Daar staat de Belg Tom Heyman (61) aan het hoofd. “Ik heb in principe een onbeperkt budget”, zegt hij. “We hebben toegang tot het totale kapitaal van Johnson & Johnson. We laten ons drijven door kansen en de wetenschap.”