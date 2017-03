Bekende actrice is onherkenbaar als oude man op filmset. Zie jij wie het is?

Uitgedost met een witte pruik, een masker vol rimpels, een beige stropdas en een grijze gebreide trui. Op de filmset in Berlijn waar de remake van de horrorfilm Suspiria (1977) wordt gemaakt, is een bekende Hollywoodactrice volledig onherkenbaar verschenen. Of zie jij wel wie er achter de transformatie schuilt?

Suspiria is een Italiaanse horrorfilm uit 1977. Daarin trekt Suzy Bannion naar een belangrijke balletschool in Freiburg om er les te krijgen. Maar eenmaal ze daar aangekomen is, lijken er geregeld mensen te verdwijnen. Wanneer ook haar vriendin en kamergenoot Sara verdwijnt, gaat Suzy op onderzoek en ontdekt ze dat er een kwaadaardige heksencultus actief is.

Dat verhaal zal dit jaar dus in een nieuw kleedje gestoken worden. Daarvoor kroop een bekende Hollywoodactrice in de huid van een oude man. De actrice - die eerder al indrukwekkende transformaties onderging - ziet er onherkenbaar uit.

Het gaat om niemand minder dan Tilda Swinton, onder meer bekend van de films The Chronicles of Narnia en A Bigger Splash met Matthias Schoenaerts.