Waar Ivanka Trump in de tuin zont en de Obama’s hun hond uitlaten: de machtigste wijk op aarde

Waar hangt Barack Obama dezer dagen uit? Het is een vraag die velen zich stellen nadat Donald Trump goed anderhalve maand geleden het roer overnam als president van de Verenigde Staten. Het antwoord: in Kalorama, een buitenwijk in Washington D.C., waar enkele van de machtigste mensen op aarde leven. Onder meer presidentsdochter Ivanka Trump, Amazon-baas Jeff Bezos en de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Rex Tillerson zijn er buren.

Ze heeft niets van de uitbundigheid van Park Avenue in New York en ze mist de glamour van Beverly Hills, maar toch wonen in Kalorama enkele van de machtigste mensen ter wereld. “De wijk ligt een beetje verstopt. Misschien is het dat wel wat de meeste bewoners zo aanspreekt. Het is hier erg mooi, maar toch blijft de rust hier bewaard”, zegt Joan Ludlow, een voormalig bestuurslid van Washington D.C. dat al enkele decennia in de buitenwijk woont. “Heel de buurt was blij met de komst van meneer Obama. Ook al zette de Secret Service de hele straat af toen hij verhuisde.”

De verhuizing van de Obama’s. Foto: AFP

De Obama’s zullen minstens twee jaar in hun 800 vierkante meter grote huurwoning blijven wonen. Zo kan dochter Sasha haar humaniora afwerken in de stad. Obama is zeker niet de eerste president die na zijn ambtstermijn de wijk op zo’n drie kilometer afstand van het Witte Huis opzoekt. Onder meer Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt en Herbert Hoover deden het hem al voor.

Wandelen met de honden

“Ik ben er zeker van dat ze niet van gluurders houden, maar wie weet krijgen we ze op een dag wel eens te zien als ze met hun honden gaan wandelen”, grapt bewoonster Agnes O’Hare, de vrouw van de Amerikaanse ambassadeur in de Europese Unie. “Als je hier iemand ziet passeren, krijg je voortdurend het gevoel dat je hem of haar ergens van kent. Tot het doordringt: van op de televisie.”

De chique wijk heeft al een lange voorgeschiedenis met beroemde bewoners: tal van ministers, rechters, diplomaten en andere machtige personen uit de politiek en de zakenwereld namen er hun intrek. Ook op dit moment is dat nog het geval.

Ivanka Trump. Foto: REUTERS

Onder meer presidentsdochter Ivanka Trump woont ook in Kalorama. Samen met haar man Jared Kushner kocht ze er een luxevilla voor ruim 7 miljoen dollar. Dat ook die woning omgeven is door veiligheidsagenten, stoort de omwonenden niet. “Al hebben ze wel luidruchtige kinderen”, zegt een van de bewoonsters. “Onlangs konden we allemaal meegenieten van hun driejarig zoontje die buiten luidkeels God Bless America aan het zingen was.”

De woning van Ivanka Trump, haar man Jared Kushner en hun drie kinderen. Foto: AFP

De laatste VIP die zijn intrek genomen heeft in de wijk is Rex Tillerson, de voormalige topman van ExxonMobil en de minister van Binnenlandse Zaken onder Donald Trump. Ook hij zou vorige maand ruim 7 miljoen dollar neergeteld hebben voor een van de villa’s.

Rex Tillerson. Foto: AFP

Enkele maanden eerder had ook Amazon-topman Jeff Bezos, een van de rijkste mensen ter wereld, een voormalig textielmuseum in de wijk gekocht. Voor 30 miljoen dollar is hij nu de eigenaar van het grootste huis in de Amerikaanse hoofdstad. Bezos, sinds kort ook de eigenaar van de krant The Washington Post, kocht het als tweede woning. Het grootste deel van het jaar verblijft hij aan de westkust.

Jeff Bezos. Foto: Photo News

“Mooi uitzicht”

Toen de in Frankrijk geboren Amerikaanse architect Pierre Charles L’Enfant in 1791 het stratenplan van Washington uittekende, lag Kalorama nog in landbouwgebied. De naam Kalorama werd bedacht door de dichter en diplomaat Joel Barlow, die er begin negentiende een woning kocht, en betekent “Mooi uitzicht” in het Grieks.

Stulpje kopen?

Bent u na het lezen van dit alles ook geïnteresseerd in een buitenverblijfje in Kalorama? Dan heeft u geluk. Frankrijk heeft onlangs een deel van het landgoed van de Franse ambassade te koop gezet. Let wel: voor het 2.300 vierkante meter grote stukje grond (zonder woning) betaalt u 7,32 miljoen dollar, ofwel net geen 7 miljoen euro.