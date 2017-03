Exclusief: Witsel verklapt zijn toekomstplannen in China

Axel Witsel begint ­zaterdag aan zijn grote avontuur in de Chinese Super League. Zijn ploeg Tianjin Quanjian gaat zaterdagochtend om 8.30 uur Belgische tijd op bezoek bij ­Guangzhou R&F. Als het van de Rode Duivel ­afhangt wordt het een begin van een avontuur dat minstens drie jaar zal duren.

“Ik heb voor drie jaar getekend en ik ga ervan uit dat ik mijn contract uitdoe”, zegt Witsel in een exclusief gesprek met Het Nieuwsblad. “Dit seizoen is een overgangsjaar, maar deze zomer komt er minstens een sterke spits bij en ook volgend seizoen komen er nieuwe spelers. De bedoeling is vanaf volgend seizoen voor de prijzen mee te doen.”

De Rode Duivel lag onder vuur voor zijn keuze voor een rijke Chinese club. “Het zou goed zijn als er nog een Belg naar China komt”, zegt Witsel. “Het zou me niet verbazen als een of twee Rode Duivels in de nabije toekomst tekenen. En ik kan me voorstellen dat ze me om raad komen vragen. Ik zal hen zeggen dat ze moeten kijken waar ze in China zullen ­wonen. Een stad die niet top is, moet je vermijden. Maar in heel wat steden kan je wel een normaal leven leiden.”

Witsel is nu zonder zijn hoogzwangere vrouw ­Rafaella in China. Op ­termijn gaat hij zich met zijn gezin vestigen in de havenstad Tianjin.

“Ik zou niet zonder mijn familie kunnen leven en wil hier met mijn gezin iets opbouwen. Nadat mijn vrouw is bevallen, verhuist ze met de kinderen naar hier. Het verschil met Sint-Petersburg is dat de afstand met België groter is geworden. Toen ik twee, drie dagen vrij had bij Zenit kon ik nog op en af naar België. Nu is dat niet meer mogelijk.”

Het betekent dat Witsel bijna permanent in ­China zal verblijven. ­Rafaella zal de zorgen van de kinderen op zich nemen, maar zal op termijn ook werken in ­China. Ze wordt general manager van Lindsky China, een nieuw op te richten ­Chinese tak van het luchtvaartbedrijf uit Deurne waar Witsel in investeerde.

“Het feit dat Lindsky in China zaken kan doen, was niet doorslaggevend in mijn beslissing om naar China te komen. Ik heb eerst aan mezelf als sportman gedacht. Maar toen ik getekend had, was het duidelijk dat er opportuniteiten waren voor Lindsky. Die zullen we dan ook benutten.”